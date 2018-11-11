الأرصاد تحذر الكويتيين من أمطار رعدية خلال ساعات

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن يسود طقس غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تصل سرعتها ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة خلال الساعات القادمة.



وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": "تستمر فرص الأمطار المتفرقة التي قد تكون رعدية أحيانا خلال فترة المساء مع فرصة لتكون الضباب في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية".



وتود إدارة الأرصاد الجوية أن تسترعي انتباه المواطنين والمقيمين مرة أخرى إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال موقعها الإلكتروني خصوصا أثناء التقلبات الجوية لمعرفة آخر التطورات في الطقس ولمعرفة التحذيرات الجوية إذا استدعى الأمر لإصدارها.