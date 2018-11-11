اجتماعات البرلمان كعب داير.. وزير التنمية المحلية: تكليفات واضحة من الرئيس بالاهتمام بالشباب.. ضوابط للحفاظ على المال العام داخل المشروعات الصغيرة.. والهجرة: الدولة بكل مؤسساتها مع المواطن

وزير التنمية المحلية:

تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة فى عدد من المحافظات

وضع ضوابط مشددة لضمان تنفيذ المشروعات الصغيرة وعدم إهدار المال العام

نهدف إيجاد قيادات ورجال أعمال جدد قادرين على إدارة منظومة التنمية المحلية

وزيرة الهجرة:

الدولة بكل مؤسساتها سند للمواطن حتى لو أخطأ

..وتشدد على خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الفيديوهات

عقدت عدة لجان نوعية بالبرلمان اجتماعا لها يوم الأحد وذلك لاستكمال الملفات الخاصة بالوزارات المختلفة، حيث استقبلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، حيث أكد الوزير أن الوزارة تعمل على خلق جيل جديد من رجال الأعمال من الشباب، وذلك من خلال القروض التي يتم منحها بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة .وقال خلال اجتماع اللجنة، إن الوزارة وفرت نحو 209 ألف فرصة عمل من وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتم توقيع بروتوكول عمل مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة و6 بنوك لإقراض الشباب وبلغ إجمالي ما تم انفاقه من خلال هذه القروض نحو 8 مليارات ونصف المليار جنيه.وأوضح "شعراوى" أن الوزارة تقدم قروضا بسيطة للمرأة والشباب بلغ إجماليها حتى الآن 15 مليون جنيه، بواقع 30 ألف جنيه للقرض الواحد، موضحا أنه "تم تخفيض نسبة الفائدة من 6% إلى 4%، واستطرد قائلا: "الناس بدأت تحسن النية بينها وبين الحكومة".ولفت إلى أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب، وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة، بتيسيرات بسيطة بفائدة ما بين 6% و 4%.وقال "شعراوي" إن هناك العديد من المشروعات الصغيرة التى سوف يتم تنفيذها فى العديد من المحافظات من خلال بروتوكول تم بين جهاز تنمية المشروعات واتحاد الصناعات وعدد من الوزارات، في إطار تقوية المشروعات وإيجاد فرص حقيقية للتشغيل، فى ظل وقف التعيينات بالحكومة، مضيفا المثل الشعبى القائل " إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه".وتابع الوزير قائلا:" نحن نعمل مع 6 بنوك وصلت القروض منها ما يزيد على 8 مليارات جنيه، وفرت 209 آلاف فرصة عمل دائمة بخلاف الموسمية".وأوضح "شعراوى" فى تعقيبه على انتقادات النواب حول إهدار المال فى عدد من المشروعات، أنه تم وضع ضوابط مشددة لضمان تنفيذ المشروعات الصغيرة ومنها، أن تكون الأرض ملك صاحب المشروع، وأن لا تكون على اراض زراعية حتى لا تهدر أموال الدولة بالاضافة الى المتابعة المستمرة لتلك المشروعات من خلال الوحدات المحلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.وقال: "إننا نضع فى أولويات عملنا أن نستعيد قرارات الوزارة فى تنمية الشباب، خاصة أنهم مستقبل مصر، ونهدف إلى إيجاد قيادات جديدة ورجال أعمال جدد يكونون قادرين على إدارة المنظومة.وكانت اللجنة قد شهدت انتقادات حادة لـ غياب الرقابة وعدم المتابعة للمشروعات الصغيرة على مستوى محافظات الجمهورية من كافة الجهات المعنية، حيث أكد النائب محمد عقل أننا امام منظومة فاشلة الكل " بيضحك على كله" نواب وشعب ، وقال للأسف الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لا تفعل شيئا، ولا رقابة، وهناك من يحصل على الاراضى لاقامة المشروعات، لكنة للاسف لا يقيم المشروع بل يقوم بـ تسقيع الأرض وهناك أسماء معروفة، ولكن لحفظ ماء الوجه لن نعلن عن أسمائهم.وقال "عقل" إن كل ما تقوم به الوحدات المحلية هو "ضرب" الخطابات من أجل توصيل المياه أو الكهرباء، أو الحصول على ترخيص .من جانبه أكد محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن وزارة التنمية المحلية أقرت فى اجتماعات سابقة للجنة بأن هناك مشروعات لم يتم متابعتها، وان هناك مشروعات غير موجودة على أرض الواقع.يشار إلى أن اللجنة كانت تناقش ما قدمته وزارة التنمية المحلية في الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.أما فى اجتماع لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، قالت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم إن المصريين في الخارج لديهم صورة سلبية عن السفارات والقنصليات وأنها لا تساعد ولا تقدم خدمات.وأضافت "مكرم" خلال اجتماع اللجنة، إن الدولة بكل مؤسساتها في ظهر المواطن حتى لو اخطأ، "ساعات نقدم عذر وسبب لكن فيه حاجات لا نستطيع أن نتدخل فيها، يكون الخطأ وقع والسلطات والقضاء تدخلوا في الأمر، والرأي العام لابد أن يعرف ان أكيد الدولة استنزفت كل حاجة".وتعقيبا على حديث وزيرة الهجرة ، قالت النائبة أنيسة حسونة عضو اللجنة "بلاش المصري يخطئ أو يتجاوز القوانين"، فيما قالت مكرم "نحن معه لكن نطلب منه أن يحترم قوانين العمل التي ارتضاها لنفسه وقوانين الدولة التي يعمل فيها".وشددت على أن الوزارة تحركت في الكثير من القضايا التي تخص المصريين في الخارج وكان لها دور قوي في الأحداث التي هزت الرأي العام مثل الأطفال المصريين الذين تورطوا في الغش في الثانوية العامة بالسودان.ولفتت إلى خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الفيديوهات، التي قد تضعف موقف المصري الذي يتعرض لأزمة في الخارج ودخوله في مشكلة جديدة واتهامات بالتشهير".وقالت "لا يجب أن نصدق كل ما يقال، ويجب أن نكون حذرين في نشر فيديوهات، من أجل الحفاظ على علاقتنا بدول أخرى وحتى لا يتورط المواطن في مشكلة جديدة".