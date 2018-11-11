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منوعات

ضاحي خلفان: بن راشد يتفانى في خدمة الناس

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:18 م
صدى البلد
محمد بدران
أثنى الفريق ضاحي خلفان القائد العام السابق لشرطة دبي، على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر: "‏لو كنا مثل محمد بن راشد في التفاني لخدمة الناس لما رأينا من يشتكي من ضعف خدماتنا له.

وتابع خلفان: "متى يدرك البعض ضرورة أن يتخذ الانسان من القدوة مثالا يحتذى".
ضاحي خلفان: بن راشد يتفانى في خدمة الناس
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