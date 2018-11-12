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اقتصاد

إيجاس تستضيف اجتماع النقابة العامة للبترول

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:38 ص
صدى البلد
مايكل عياد
استقبل مجلس ادارة اللجنة النقابية بشركة ايجاس الاجتماع الدورى الثانى لرؤساء اللجان النقابية مساء الأحد الموافق 11/11/2018 بمقر شركة إيجاس برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة وبداء الاجتماع بكلمة ترحيب من محمد صديق رئيس اللجنة النقابية لشركة إيجاس عبر من خلالها عن سعادته بعقد الاجتماع الدورى لرؤساء اللجان النقابية بمقر الشركة.

وألقى محمد جبران رئيس النقابة العامة كلمته والتى بدائها بالترحيب بالحضور كما تقدم بالشكر لقيادات شركة إيجاس لاستقبال الاجتماع بما يعكس المناخ المتوازن الذي يعيشه قطاع البترول المصري، مشيداً بالتعاون بين التنظيم النقابي وأجهزة الدولة مؤكداً ان النقابة العامة شريك أساسي في تحقيق المستهدف من المشروعات البترولية من خلال التواصل بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة والمحلية والأجنبية.

واوضح رئيس النقابة العامة ضرورة التعاون والتكاتف بين أعضاء اللجان النقابية للتصدى الى المحاولات الغير مبررة لعرقلة العمل النقابى داخل قطاع البترول وشدد على ضرورة عدم الالتفات والانسياق وراء الصفحات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى وأكد جبران على ضرورة حضور الدورات التدريبية التى تعقدها النقابة العامة لنشر الوعى بين أعضاء اللجان النقابية وقام بالاستماع لمقترحات رؤساء اللجان بالشركات المختلفة وإيجاد الحلول ومواجهة التحديات لتحقيق مطالب العاملين وتحقيق اهداف النقابات، كما تقدم رؤساء اللجان بالعديد من الاستفسارات والمناقشات المثمرة لعرض أولويات اللجان النقابية طبقاً للوائح والقوانين.
 
وفى لافتة طيبة حضر الاجتماع الاستاذ عادل رجب رئيس النقابة السابق وسادت حالة من التقدير والاحترام المتبادل من خلال رسالة تدعم ثقة الحاضرين بنقابتهم التى تدعم صناعة البترول المصري، وأعرب رجب عن سعادته بدعوة الحضور متمنياً كل التوفيق والتقدير للنقابة الحالية.

هذا وقد انتهى الاجتماع على التوصيات التالية :
• ضرورة التعاون والتكاتف بين أعضاء اللجان والتواصل مع النقابة العامة للتصدي للهجوم الغير المبرر كمحاولات عرقلة أعمال النقابات المنتخبة.
• الخروج من الصفحات الغير رسمية والتي لا تمثل النقابة لتضليل أغراض وأهداف النقابة، وذلك بتفعيل الموقع الرسمي وتوثيق المعلومات من خلال هيكل إعلامي تابع للنقابة.
• الالتزام بالدورات التدريبية التى تقيمها النقابة لنشر الوعي الكافي بحقوق وواجبات الأعضاء
• عمل اجتماعات دورية والتواصل بين اللجان لتحقيق مطالب العاملين.
• استنكار الاعمال الارهابية التى حدثت مؤخرا والتى تهدف الى زعزعة واستقرار ووحدة الوطن
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