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محافظات

نائب محافظ القاهرة: تطهير مخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
اللـــواء احمـــد
اللـــواء احمـــد فـــؤاد نــائب محــافظ القــاهرة
عبد العزيز جمال
وجـــه اللـــواء أحمـــد فـــؤاد نــائب محــافظ القــاهرة للمنطقــة الجنـوبية رؤســاء الأحيــاء بضرورة اتخـاذ كــافـة الإجــراءات اللازمــة ورفــــــع درجــة استعداد غــرف عمليــات الأحيــاء لمواجهه مــوسم الأمطــــار والســيول ومتــابعــة هيئــة الارصاد.

وطالب فؤاد التــأكــد مــن تـوافــر اللوادر وسيــارات شفـط الميــاه والمــرور الــدورى علــى بلوعات الصرف الصحي ووضع علامات إرشادية عليها.

وأضاف نــائب المحافظ ان المنطقــة الجنـوبية بها 4 مخرات للســيول بحلـــوان حيث تــم رفــع المخلفات ووضــع صناديق القمــامـة اول المخــر بكفــر العلــو وفــى المعصـــرة تـــم تطهــير الجــــزء الخـرسانى والتــرابـى.

وبالنسبة لحــى 15 مــايــو تــم تغـيير مخــر السـيل القــديم حـيث إنـه مــأهول بالسكان أما حــى طــرة يبــدأ مخــر السير فيـــه من محمية وادى دجلة حتى الاوتوستراد.

وأكــد نــائب المـحافظ علــى التعــامل الفــورى مــع اى مستجدات بالتنسيق مع هيئــة نظــافــة القــاهرة ووزارة المــوارد المــائية والــــــري.
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