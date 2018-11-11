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أخبار العالم

بوتين: مستعدون لحوار واشنطن.. ولقاء محتمل مع ترامب في قمة العشرين.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:31 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للحوار مع واشنطن، مشددا على أن روسيا لن تكون الطرف الذي سيتخلى عن معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا.

وعلى هامش مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس، قال بوتين في حديث لقناة "روسيا اليوم" الناطقة بالفرنسية إنه لم يعقد محادثات ثنائية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، "بسبب المراسم"، مشيرا إلى أنه "اكتفى بمصافحته".

وأكد بوتين استعداد بلاده للحوار، مرجحا أنه قد يلتقي ترامب خلال قمة العشرين، ومؤكدا عدم رغبته في مخالفة جدول أعمال الفعاليات الذي وضعه البلد المضيف فرنسا.

وأضاف: "نحن مستعدون للحوار، ولسنا نحن من ينسحب من اتفاقية الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بل الأمريكيون هم من يريدون ذلك".

وعلق بوتين على سؤال للصحفيين حول اقتراح ماكرون تشكيل جيش أوروبي موحد، قائلا: "فكرة تشكيل جيش أوروبي ليست بجديدة، وهي إيجابية لتعزيز التعددية في العالم".

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس بوتين أجرى لقاء سريعا مع ترامب، واصفا إياه بالإيجابي.

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