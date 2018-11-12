النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم مبدئيًا ويقر 4 اتفاقيات دولية.. مجانية التعليم تثير الأعضاء وطارق شوقى يؤكد: التصريحات اجتزأت

عبد العال:

نساند المنظومة الجديدة ومجانية التعليم غير مطروحة للنقاش تحرير سعر تذكرة المترو والمنطقة الروسية لا تخالف الدستور طارق شوقي: منظومة التعليم الجديدة مشروع دولة وليس مشروع وزارة













وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، من حيث المبدأ.





وبحسب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي التي ناقشت القانون بعد تقدم الحكومة به، فإن التعديل يستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية، وفتح الباب أمامهم للتعيين والترقي، بضوابط ومعايير محددة منضبطة.





وتتضمن التعديلات المادة 70 التي تنص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة، ووضعت المادة 72 ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها، وهى أن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولي الوظائف العامة، وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفني استثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.





واشترطت التعديلات أن يكون المعلم من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي، أما المادة 73 من مشروع القانون، نصت على أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده المختص فى وظيفة معلم مساعد، كما بينت أن يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المُشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل.





كما أجازت بعد موافقة وزير المالية، تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المعايير التى تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين.





وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يساند وزير التعليم د. طارق شوقى، فى رؤيته نحو تطوير التعليم والنهوض به، وأكد عبد العال على أن البرلمان يساند الوزير فيما يقوم به من إصلاح للمنظومة التعليمية، موجها حديثه للوزير:" لا تلتفت لمن يحاول تشتيت رأيك والدخول فى معارك واجتزاء بعض التصريحات فى غير السياق الأساسى فيه، خاصة أن أى إصلاح له مقاومة وأي حركة إصلاح توجه بمقاومة".





ولفت عبد العال، إلى أنه عندما يتحدث الوزير فى أى شيئ بشأن هذه المنظومة، تقوم الدنيا ولا تقعد، وأنا أطمئن الوزير سير فى الطريق ونحن معك، وأتفق معه النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، مؤكدا أن اللجنة تثمن ما يقوم به الوزير ومنظومة الإصلاح، ونقدر ما يقوم به، حيث أنه نقله نوعية فى التعليم ويؤكد أننا فى مصاف الدول المتقدمة.





من ناحيته وجه وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقى، الشكر لمجلس النواب، على المساندة فى خطوات الإصلاح التى يتم انتهاجها، خلال الفترة الحالية، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة ، مشيرا إلى أن هذا المشروع الخاص بإصلاح التعليم ليس مشروع وزارة وإنما مشروع دولة.





وأكد شوقى على أننا سنواجه بالعديد من الصعوبات، ولكننا نسير فى إطار وضع الرؤى الإيجابية، ووضع الأيدي على الإيجابيات، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم، من أجل التغلب على إشكاليات عانى منها المعلمين خلال الفترة المقبلة، ويمس تقريبا نصف مليون معلم، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعداد قانون شامل للتعليم خلال الفترة المقبلة.





كما أكد على العديد من الأهالى خائفين، وهذا حق لهم، ولكن المستقبل أفضل وبدأت بالمناهج التى بدأ الطلاب بالسنوات الأولى يدرسوها.





كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. على عبد العال، إثارة ما ذكره وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقى، بشأن مجانية التعليم، حيث أكد النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، أن الأهالى فى الصعيد لا يعرفون حفلات الفنان عمرو دياب، وإنما يهتمون بالتعليم والأكل والشرب، ومن ثم المقارنة بين تلك الحفلات ومجانية التعليم غير مقبول.





وعقب على حديثه د. على عبد العال، رئيس المجلس، أن هذه التصريحات اجتزئت من سياقها، وأن الوزير كان يتحدث فى اقتصاديات مجانية التعليم، ولم يتطرق إلى مسألة إلغائها أو ما تردد بشأن ذلك، ومن ناحيته قال د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه لم يتحدث عن إلغاء مجانية التعليم كما تردد، وإنما الحديث كان فى لجنة المشروعات الصغيرة، فى أن الدولة تدفع 90 مليار جنيه للتعليم، والأهالى يدفعون 120 مليار جنيه من دروس وكتب وغير ذلك، ومن ثم يكون الإجمالى 210 مليار جنيه، وهذا الأمر يحتاج لإعادة النظر حيث أنه ليس من المقبول أن نتحدث عن مجانية والأهالى يدفعون 120 مليار جنيه.





وأكد شوقى أن المجانية منحة منحة لجميع الطلاب فى كل مراحل التعليم وتعطى للجميع، ولكن الأهالى تتكبد مبالغ كبيرة لتعلم أبنائها، ومن ثم العدالة الإجتماعية لا تتحقق، وأنا مشفق عليهم قائلا:" المجانية ليست محققة بدليل أن الأهالى تعانى.. ولو أعيد استغلال الـ210 مليارات سنعيد الإصلاح".





واتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن 120 مليار من الأهالى، و90 مليار جنيه من الدولة، بإجمالى 210، يستوجب المراجعة لمصلحة المواطن، مشيرا إلى أن الإصلاح يتعارض مع أصحاب مصالح..هؤلاء الذين أخذوا كلام وزير التربية والتعليم وروجوا خطأ بشأن المجانية.





وأكد عبد العال على مجانية التعليم غير مطروحة للنقاش، ومنصوص عليها بالدستور، وتصريحات الوزير مقتطعة ، ومعظمنا فى القاعة أتينا من مجانية التعليم.





من جانبهم وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على اتفاقيات تم توقيعها مع دول ألمانيا الاتحادية وجمهورية بنجلاديش الشعبية وروسيا الاتحادية وكوريا الجنوبية، وذلك بعد عرضها على على اللجان النوعية لدراستها وإعداد التقارير بشأنها.





فقد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018 عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7 يونيو 2018، وذلك بعد عرضها على لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.





كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 437 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2 يوليو 2018، وذلك بعد عرضها على مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.





كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق دعم الصندوق الكوري للتنمية الاقتصادية لمشروع توريد وتصنيع 32 قطار لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة ، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 أغسطس 2018، وذلك بعد عرضها على لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.





قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن السعر الاجتماعى لتذكرة مترو الأنفاق، سيؤدى إلى تشغيله دون الكفاءة، وأضاف عبد العال:" عايزين مترو جيد ومتطور وسعر اجتماعى أمر غير مقبول"، وبالتالى لابد من السعر الاقتصادى الغير مؤلم والمرن لتذكرة المترو، الذى يراعى فيه تكلفة التشغيل قائلا:" لابد من إعادة النظر في تذكرة المترو من أجل نقل جيد.. ولا حل لضمان تقديم خدمة جيدة لمترو الإنفاق، إلا من خلال تحرير سعر تذكرة المترو".





وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المواطنين بتركب سيارات القطاع الخاص رغم ارتفاع تكلفتها قائلا الناس بتذهب للقطاع الخاص وتركب الميكروباصات بتكلفة عالية .





وأعلن رئيس مجلس النواب الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو 2018 ، وذلك بعد عرضها على مكتبي لجنتي الصناعة والخطة والموازنة.





وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال إن هذه الاتفاقية سبقتها مفاوضات كثيرة، وتؤكد أن 90 % من العاملين في المنطقة الصناعية الروسية من العمالة المصرية، وأن الجانب الروسي سيستثمر 7 مليارات دولار".





وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن شرط استمرار الاتفاقية لمدة 50 عاما جاء للتغلب على آفة التغيرات التشريعية، وعدم الدخول في نزاعات التحكيم الدولي، لافتا إلى أن الاتفاقية قابلة للتعديل، وأن اتفاق فيينا يسمح بالانسحاب من أي اتفاقية لا تحقق الاستفادة المطلوبة للبلد المستضيف.



