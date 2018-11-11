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التعليم العالي: 29 ألف متقدم للانتخابات الطلابية حتى الآن

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إنه جرى اليوم انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية فى الجامعات الحكومية والخاصة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي سحب الأوراق وتقديمها ثم تقديم الطعون وفحصها ودراسة الاستمارات المستوفاة.

وأضاف "عبد اللطيف" خلال مداخلة عبر فضائية "DMC" اليوم الاحد، أنه تقدم 29 ألف طالب وطالبة للانتخابات الطلابية والمستوفين للشروط 28 ألفًا، ووصلنا إلى 26 ألفًا و500 طالب سوف يخوضون مرحلة الانتخابات.

وتابع: "نتمنى تغير الفكر وثقافة الشباب الجامعي، لأن آخر لائحة طلابية منذ عام 2007 حتى 2013، وبعد ذلك مرحلة خلافات حتى عام 2017، مؤكدا أن هناك لائحة طلابية معتمدة بقرار رئيس الوزراء وأن هناك دعما كاملا من وزارة التعليم العالى لخلق القنوات الشرعية المعبرة عن الطلاب".
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