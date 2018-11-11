ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في ختام اليوم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:30 م
العملات
العملات
مايكل عياد
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم، الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8401 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع.

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو عن الصباح ليسجل نحو 20.2245 جنيه للشراء، و20.3773 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.1546 جنيه للشراء، و23.3257 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.9337 جنيه للشراء، و18.0328 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.9125 جنيه للشراء، و16.0001 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5742 جنيه للشراء، و2.5886 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيه للشراء، و4.7843 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وسعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.

loading...

ترشيحاتنا

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

ميدو يكشف أسباب هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي.. فيديو

محمد صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي.. فيديو

خطايا الكاف السبع حرمت الأهلي من التتويج باللقب الإفريقى.. تعرف عليها

كاف: تونس لم تطلب نقل مباراة مصر في تصفيات الأمم الأفريقية خارج البلاد

إعدام جماعي لـ22 عربيا في إيران دون محاكمة والسلطات تحظر إقامة عزاء للضحايا

لحظة الحكم على قتلة عفروتو.. فيديو

شاهد .. ميلانيا ترامب تقود زوجات الزعماء خلال الاحتفال بذكرى الحرب العالمية

إقالة وزيرين في دولة إفريقية بسبب أسعار الكاجو

شاهد.. كلوب ينشر صورة لميسي حاملا تي شيرت محمد صلاح

إقبال السياح الروس على زيارة مصر خلال ديسمبر.. لهذا السبب

مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية يكشف أسباب استقالته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

في عيد ميلادها الـ56.. ديمي مور ترفض استخدام سيشوار الشعر..صور

شوارع لندن تحتشد بالآلاف في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.. فيديو وصور

العائلة الملكية ترتدي الأسود في ذكرى الحرب العالمية الأولى.. صور

فيديو

عضو بتنسيقية الأحزاب: هناك من يسكن فى كومباوند ويحصل على الدعم.. فيديو
حازم عمر: من يتقاضون 7 آلاف جنيه ليسوا بحاجة لبطاقة التموين ..فيديو
أستاذ طرق: نعيش على مساحة لا تتعدى 7% من الجمهورية.. فيديو
سامو زين يطرح برومو كليب أغنية الأسطوانة المشروخة.. فيديو
هاني عادل يحيي حفلا في تورنتو الليلة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟