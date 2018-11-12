بمشاركة 18 دولة .. القاهرة تستضيف المؤتمر السنوي لشبكة أتش أل بي

تستضيف القاهرة حتى يوم 14 نوفمبر الجاري، المؤتمر السنوي للشرق الأوسط وأفريقيا لشبكة "أتش أل بي" العالمية تحت عنوان "معًا يمكننا الوصول إلى أفريقيا متكاملة"، حيث تصنف شبكة إتش أل بي العالمية التي تأسست في 1969 في المركز الثاني عشر عالميًا وفقًا لنشرة المحاسبة الدولية IAB (المسح العالمى 2017) وتضم مجموعة من الشركات المتخصصة حول العالم في مجال المحاسبة والخبرة الاستشارية.



يشارك في مؤتمر هذا العام 18 دولة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك المكتب التنفيذي للشبكة في بريطانيا وأمريكا بالإضافة إلى مصر البلد المضيفة للمؤتمر، ممثلة في مجموعة إتش أل بي مصر والتي تتكون من أتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الإستشارية المتخصصة فى الاستشارات المالية والسوقية والاقتصادية، وشركتي إتش أل بي مصر- أمجد فتحي كامل وصفوت عبيد وشركاه المتخصصتين فى المحاسبة والمراجعة.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين الدول الإفريقية من خلال توطيد العلاقات والتعاون بين أعضاء شبكة إتش أل بي العالمية من الدول الإفريقية فى سبيل التواصل والاندماج بشكل أفضل، وتبادل الخبرات الدولية من أجل زيادة التواجد على المستوى المحلى والإقليمى والتوعية بما يقدمه الأعضاء من خدمات استشارية ومحاسبية، والتأكيد على الروابط القوية بين البلدان الإفريقية سواء على مستوى الحكومات أو مجتمعات الأعمال.