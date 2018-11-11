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أخبار البلد

عضو مجلس الصيادلة: يجب إلغاء الصفقات بين الأطباء وشركات الأدوية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:46 م
صدى البلد
محمد غالي
اعتبرت منى المهدي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة التعليم المستمر بالنقابة، قرار وزارة الصحة رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء، بأنه ضياع لحقوق الصيادلة.

وأكدت عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يشكل خطورة كبيرة على الصيدليات، وذلك بسبب أن الصيدلي أصبح لا يستطيع توفير كل هذه الأصناف.

وأوضحت أنه بهذه الطريقة سيتم زيادة الأدوية منتهية الصلاحية، وأنه يوجد قانون لإرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية للشركات المنتجة، ولكنه غير مفعل.

وتابعت عضو المجلس، أنه لتطوير المهنة يجب القضاء على الدخلاء ومحاربتهم، مشيرة الي ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء، وتطبيق الاسم العلمي للأدوية بدلا من التجار.

كما أكدت أهمية إلغاء الصفقات بين الأطباء وشركات الأدوية (الديلز)، الذي تجبر المريض على أخذ دواء معين على الرغم من تواجد المادة الفعالة في غيره رخيص الثمن.
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