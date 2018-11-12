ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ولي عهد أبوظبي يبحث التعاون في مجال الطاقة الحيوية مع توتال

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:14 ص
صدى البلد
رويترز
قال الأمير محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في تغريدة اليوم الأحد إنه بحث مع باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية "إمكانات وفرص التعاون بين القطاعات والمؤسسات المعنية في الدولة والشركة لتطوير موارد الطاقة الحيوية".

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد أنها وقعت اتفاقا يمنح توتال 40 في المئة في امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي بمنطقة الرويس.
loading...

ترشيحاتنا

رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى للخطيب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي: مش هنستحمل كتير

إطلالة خطيبة نجل هاني شاكر تثير الجدل على سوشيال ميديا .. صور

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام المالية بشأن القيمة المضافة

ننشر المواصفات الجديدة لامتحان اللغة العربية لطلاب أولى ثانوي هذا العام

شاهد .. محاولة اغتيال مطربة عالمية داخل منزلها بأمريكا

تعرف على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتخفيض الجمارك ..فيديو

شاهد.. فريدة الزمر تعلق على شائعة وفاتها: واحد قاعد في روقان

المقاولون العرب: الأهلي يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

رد فعل ترامب على التصريحات النارية لـ ماكرون واتهامه له بالخيانة

تعرف على مباريات الاهلي القادمة .. بعد خسارة بطولة أفريقيا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

رسميا.. النتائج النهائية لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو
أبو العينين: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب في سيناء وحمى العالم .. فيديو
أبو العينين أثناء تسلمه نوبل المتوسط: اقتحمت الصحراء لتعميرها .. فيديو
ميشيل كاباسو: أبو العينين يمتلك استثمارات كبيرة.. والشباب يثقون به.. فيديو
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟