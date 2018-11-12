ولي عهد أبوظبي يبحث التعاون في مجال الطاقة الحيوية مع توتال

قال الأمير محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في تغريدة اليوم الأحد إنه بحث مع باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية "إمكانات وفرص التعاون بين القطاعات والمؤسسات المعنية في الدولة والشركة لتطوير موارد الطاقة الحيوية".



وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد أنها وقعت اتفاقا يمنح توتال 40 في المئة في امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي بمنطقة الرويس.