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ملفات

الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:56 م
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
اسلام مقلد - عدسة صلاح مهدى
- السجن 3 سنوات لمعاون مباحث و6 أشهر لأمين الشرطة في واقعة مقتل عفروتو
- صراخ وعويل وانهيار أهالي المجني عليه أمام المحكمة عقب صدور الحكم
- تشديدات أمنية كبيرة قبل النطق بالحكم على المتهمين
- منع أهالي عفروتو من دخول جلسة النطق بالحكم

عاقبت الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، معاون مباحث بالسجن 3 سنوات بتهمة ضرب أفضى إلى موت و200 جنيه غرامة لاتهامه باحتجاز المجني عليه، والحبس 6 أشهر لأمين الشرطة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وذلك في محاكمتهما بتهمة قتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ "عفروتو".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين سمير أبو دوح وأحمد الغندور، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح.

وحرص أهالي عفروتو على حضور الجلسة، وارتدى أهالي "عفروتو" تي شيرتات طُبع عليها صورة المجني عليه، إلا أن أجهزة الأمن منعت دخولهم المحكمة وظلوا بالخارج حتى النطق بالحكم.

ووصل معاون مباحث قسم المقطم وأمين الشرطة إلى مجمع محاكم عابدين، وسط تشديدات أمنية كبيرة، يرتدون الملابس المدنية، وسط مساندة من ذويهما وأصدقائهم داخل المحكمة.

وعقب صدور الحكم الذي تلته المحكمة في جلسة علنية، انتابت حالة من الصراخ والعويل لذوى المجني عليه "عفروتو"، امام المحكمة ووقوع حالات اغماءات لوالدته وشقيقه، والدموع تنهمر من جانب أقارب وأصدقاء عفروتو، ما دفع قوات الأمن لابعادهم عن مدخل المحكمة لمنع اقتحامها للوصول للمتهمين والفتك بهما.

وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوى الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، في 15 يناير الماضي، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور
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الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور

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