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محافظ أسيوط: حل مشاكل الصرف الصحي بنهاية 2018

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:30 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
حسام الحارتي
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أنه يجري العمل على مدار 24 ساعة لإزالة المخالفات الموجودة على أراضي الدولة.

وقال "نور الدين" في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، إنه يجري الآن الانتهاء من المعوقات التي كانت تعوق سير المشروعات داخل المحافظة، مؤكدًا أنه سوف يتم الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي بنهاية العام الجاري.

وأوضح أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه ديروط خلال الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك مشاركة إيجابية من المواطنين لحل مشاكل الصرف الصحي التي يتعرضون لها.

ونوه إلى أن المحافظة على أتم استعداد لنقل مخلفات الصرف الصحي من منازل المواطنين للحفاظ عليهم، وضمان عدم إلقائها في أماكن غير صالحة.
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