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برلمان

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان توافق على إصدار التعريفة الجمركية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:35 م
إجتماع لجنة الخطة
إجتماع لجنة الخطة بالبرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.

من ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة، إن التعريفة الجديدة لا تحمل أى أعباء جديدة على المواطن وليس لها أي تأثير سلبى على حركة التجارة الدولية والاستيراد والتصدير.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الهدف الرئيسى من هذه التعريفة هو مواكبة التطورات العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه الاتفاقيات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية.

وتتضمن التعريفة الجديدة إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة والتى تعكس رأى منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائى.
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