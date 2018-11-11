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عضو بتنسيقية الأحزاب: هناك من يسكن فى كومباوند ويحصل على الدعم.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:36 م
حازم عمر
حازم عمر
حمزة شعيب
قال حازم عمر، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والباحث السياسي، إن هناك من ليس بحاجة لبطاقة التموين من ميسورى الحال، ورغم ذلك يحملون الدولة عبئا كبيرا.

وتابع "عمر" خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى" مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" شريحة العاملين بشكل موسمى وغير العاملين هم الأحق بالحصول على الدعم".

وأشار إلى أن هناك شريحة يركبون سيارات فارهة ويسكنون فى كومباوند ورغم ذلك يحصلون على دعم السلع التموينية.
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