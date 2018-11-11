التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة إنبي وبتروجت في الدوري

انتهت أحداث مباراة إنبي وبتروجت، بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.



حاول الفريقان فك طلاسم مرمى الآخر، ولكن عجزا عن هز الشباك بأي طريقة من الطرق، طوال الـ 90 دقيقة التي دارت في المباراة.



وبهذا التعادل يضاف الى كل فريق نقطة واحدة، فيصبح انبي في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما بتروجت في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.