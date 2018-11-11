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حازم عمر: من يتقاضون 7 آلاف جنيه ليسوا بحاجة لبطاقة التموين ..فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:26 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال حازم عمر، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والباحث السياسي، إن البطاقات التموينية مخصصة لمحدودي الدخل.

وأضاف "عمر"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن «الدولة تتخذ إجراءات لمواجهة الفساد، والمؤسسات غير الرسمية يجب أن تلعب دورًا في توعية المواطنين بأن البطاقات التموينية وغيرها من الخدمات المقدمة من الحكومة مخصصة لمحدودي الدخل».

وتابع: «أؤيد دراسة اقتراح استثناء المواطنين الذين يزيد راتبهم على 7 آلاف جنيه من خدمة البطاقات التموينية»، لافتًا إلى أن بعض المواطنين لا يحتاجون إلى بطاقات التموين ويمثلون عبئًا على الدولة.

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