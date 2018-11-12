تموين دمياط: حملات يومية لمراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع

قال سمير عثمان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إن المديرية تكثف حملات مراقبة الأسواق والأسعار بشكل يومي.



ومنذ بداية شهر نوفمبر، تم تحرير 489 محضر مخالفات للمخابز لنقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات المقررة، وكذلك تحرير 510 محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وإدارة المنشأة بدون ترخيص.



وذكر أنه بالنسبة لقطاع المواد البترولية.فقد تم تحرير 32 محضرا لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار وبيع بأزيد من الأسعار المقررة.



وتحرر 11 محضر جنح لمخالفة القرارات رقم 93 و281 لسنة 94 و174 لسنة 81.



وأشار إلى أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين ومحتكري السلع الغذائية، وهناك مرور دوري ويومي على الثلاجات خاصة للكشف على محتكري المواد الغذائية كالبطاطس وغيرها من السلع الغذائية الضرورية.