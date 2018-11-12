برلمانى: الدولة عازمة على تفعيل دور الإرشاد والجمعيات الزراعية

قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه أصبح هناك اهتمام كبير من الدولة في مجال الزراعة والإصرار على رجوعها كما كانت من قبل وتفعيل دور الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي للنهوض بها.





وأضاف شعلان في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب على وزارة الزراعة متابعة أعمال الفلاحين والاستجابة لمطالبهم والتوسع في استصلاح أكبر قدر من الأراضي خاصة أن صادرات مصر تعتمد بشكل كبير على المنتجات الزراعية.





وطالب عضو لجنة الزراعة، بتسويق المنتجات الزراعية وأخذها من الفلاح بسعر مناسب يضمن له الربح وتوفير الاسمدة والمبيدات الغير مغشوشة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم الرئيس للمزارعين.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة وذلك لمتابعة عمل وزارة الزراعة في كل القطاعات مع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الحالي 2018 وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها.