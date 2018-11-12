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برلمان

برلماني: قطاع الزراعة يواجه تحديات كبيرة يجب حلها

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب برديس عمران عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه يوجد بعض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ويجب إعادة النظر والتدقيق فيها، ومنها مشكلة المياه التي يجب التغلب عليها سواء بتحلية الصرف أو عمل برامج ترشيد استخدامها لأن بتوفير المياه يتم استصلاح المزيد من الأراضي وزراعتها.

وتابع فى تصريحات لـ"صدى البلد" يجب انتقاء التقاوي بصورة جيدة ويتم البحث عن التقاوي ذات السلالات الجيدة عالية الإنتاج، والنظر في أمور تسويق المنتجات الزراعية، وتحديد أسعار مناسبة لـ محاصيل المزارعين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع يوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة وذلك لمتابعة عمل وزارة الزراعة في كل القطاعات مع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الحالي 2018 وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها.
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