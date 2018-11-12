برلماني: قطاع الزراعة يواجه تحديات كبيرة يجب حلها

قال النائب برديس عمران عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه يوجد بعض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ويجب إعادة النظر والتدقيق فيها، ومنها مشكلة المياه التي يجب التغلب عليها سواء بتحلية الصرف أو عمل برامج ترشيد استخدامها لأن بتوفير المياه يتم استصلاح المزيد من الأراضي وزراعتها.





وتابع فى تصريحات لـ"صدى البلد" يجب انتقاء التقاوي بصورة جيدة ويتم البحث عن التقاوي ذات السلالات الجيدة عالية الإنتاج، والنظر في أمور تسويق المنتجات الزراعية، وتحديد أسعار مناسبة لـ محاصيل المزارعين.



