أهالي قرية الشركة 2 بالدقهلية يستغيثون من تدهور الطرق المؤدية للقرية في الشتاء

استغاث أهالي قرية الشركة 2 بمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من حالة الإهمال الشديدة للطرق والشوارع الرئيسية المؤدية للقرية، نتيجة عدم رصفها والتي تتسبب في معاناة شديدة للمواطنين.





وقال محمد عبدالعزيز، أحد أبناء القرية في رسالته لـ"صدى البلد"، «قرية الشركة 2 بمحافظة الدقهلية بتعيش حالة انقطاع تام في الشتاء عن جميع القرى المجاورة نتيجة عدم صلاحية الطرق بسبب الأمطار.. خاصة وإن الطرق غير مرصوفة».





وتابع: «القرية بتربط بين محافظة الدقهلية ومحافظة الشرقية ورغم أهميتها إلا أنها بتعيش قطيعة تامه خلال الشتاء بسبب عدم صلاحية الطرق للسير.. ولو فيه مريض في القرية سيارة الإسعاف لا تتمكن من الوصول إليه نتيجة عدم صلاحية الطرق».





وناشد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ضرورة إدراج طرق تلك القرية في خطة الرصف لتخفيف المعاناة على الأهالي خاصة في فصل الشتاء.





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