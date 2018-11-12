خبراء يضعون روشتة تحقيق نهضة زراعية.. رجال الأعمال: دور مهم للقطاع الخاص.. الغرف التجارية: بورصة ومصنع أعلاف لتطوير الثروة السمكية

بعد توجيهات الرئيس بضرورة تحقيق نهضة زراعية شاملة

- رجال الأعمال: دور مهم للقطاع الخاص في تنفيذ توجيهات الرئيس لتحقيق نهضة زراعية شاملة - شعبة الدواجن : تطوير القطاع محور مهم فى تحقيق نهضة زراعية شاملة - الغرف التجارية: إنشاء بورصة ومصانع أعلاف.. أهم مطالب تطوير الثروة السمكية





وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة استمرار نهج تحقيق نهضة زراعية شاملة، عن طريق التطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى اتباع مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.





وفي هذا الصدد استطلع "صدى البلد" رأي الخبراء، في كيفية تحقيق تلك النهضة، حيث قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال والرئيس الشرفى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن القطاع الخاص شريك رئيسى ومهم فى تنفيذ كل ما يتعلق بتحقيق تنمية زراعية حقيقية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسى بضرورة استكمال البرامج والمشروعات المختلفة للوصول إلى نهضة زراعية شاملة أمر فى غاية الأهمية وينبغى وضع هذه التوجيهات فى الاعتبار عند وضع الخطط والبرامج الخاصة بقطاع الزراعة.





وقال المهندس على عيسى إن المجلس لديه رؤية للنهوض بالقطاع الزراعى، وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية عالميا واختراق الأسواق العالمية وتنمية المنتجين تكنولوجيا وعلميا.





وأضاف عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن رؤية المجلس تتماشي مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، والذى أعلن فى اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى للنهوض بالقطاع الزراعى، لافتًا إلى أن المجلس يعمل على الترويج للمنتجات المصرية عالميًا فى مجال الحاصلات الزراعية ، وتتركز رؤيته على رفع القدرة التنافسية للشركات المصرية المنتجة والمصدرة للحاصلات الزراعية وخاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.





ولفت إلى أن من مهام المجلس الذى يضم كبار مصدرى الحاصلات الزراعية، الاهتمام بمتطلبات الشركات المنتجة زراعيًا من الناحية التقنية العالمية، والتركيز على اهتمامات المصدرين من ناحية القرارات المتخذة والمؤثرة على العملية التصديرية ورفع السياسات المقترحة للحكومة لأخذها فى الاعتبار حتى يكون لها أثر إيجابى على صادرات الحاصلات الزراعية.





وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن النهوض بالثروة الداجنة يحتاج الى ادخال التقنية التكنولوجية، والدعم التقني والفنى وتدريب شباب العاملين من الأطباء والمهندسين العاملين فى الصناعة، إضافة الى زراعة الأعلاف بدلا من استيرادها لتقليل الأسعار، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسى أمس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبحضور وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت ونائبته الدكتور منى محرز شملت العمل على النهوض بكافة القطاعات الزراعي بما فيها الانتاج الداجنى والحيوانى.





وطالب السيد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، من الدولة اجتماع مع لجنة الزراعة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، وذلك لبحث ضرورة إجراء تعديلات على بعض التشريعات، التى تخص قطاع الثروة الداجنة التى صدرت منذ عام 1950 ، لافتا إلى أن إدخال هذه التعديلات سيساهم فى إحداث نقلة نوعية على مستوى معدلات أداء وإنتاج مختلف قطاعات الزراعة بما يساهم فى سد الفجوة من السلع والمنتجات الزراعية وتقليص الاستيراد .





وقال السيد، إنه سيتقدم بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بتفعيل تنفيذ خطة نقل مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا إلى الظهير الصحراوى والتى طالبتها بها الشعبة منذ عام 2006 للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين.





واشار السيد، الى ان الثروة الداجنة تحتاج إلى التغلب على العشوائيات القديمة وضمان تطبيق شروط الأمان الحيوى والبعد الوقائى، وذلك بعد التقدم مرارا وتكرارا بمذكرات وزراء الزراعة السابقين والحالى لتنفيذ خطة النقل وحتى الآن لم تطبق.





وأكد رئيس الثروة الداجنة أن هناك نحو 220 مجزر يحتاجون للتطوير للمساهمة فى عمل منظومة تعمل بتقنيات عالية ، لافتا الى أ نه لابد أن يتم وضع خطة لضم المزارع فى القطاع غير الرسمى إلى نظيرة الرسمى ، حيث توجد 50 % من مزارع الدواجن فى مصر غير مرخصة وتفتقد الأمان الحيوى.





وتابع قائلا : "إن 70 % من المزارع غير المرخصة عشوائية، مطالبا بضرورة اعادة هيكلة صناعة الدواجن بخطة مستقبلية عاجلة ونقل جميعها إلى الظهير الصحراوى، خاصة وان 70% من صناعة الدواجن لصغار المربين الأمر الذى يوجب تنميتها وتطويرها.





قال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن مناقشة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لوضع خطة لتطوير الثروة السمكية "خطوة جيدة"، حيث تعد مصر من بين أكبر 10 دول منتجة للأسماك فى العالم وتحتل المرتبة الـ2 عالميا في إنتاج السمك البلطي بعد الصين، ورقم 1 في أفريقيا في الاستزراع السمكي يرجع ذلك الظروف المناخية والمائية والمستلزمات المناسبة، رغم ذلك فهذه الامكانيات غير مستغلة بالشكل المناسب.





وأضاف جعفر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفترة القادمة تحتاج الى وضع استراتيجية لقطاع الأسماك، ودراسة مشكلات الثروة السمكية والعمل على وضع حلول مناسبة لها ، مطالبا بوضع دراسة خطط ومشروعات التنمية في قطاع الثروة السمكية.





وأشار جعفر، إلى أن زيادة الإنتاجية من الثروة السمكية تتطلب تخطيط برامج التعليم الطب البيطري ليتماشى مع التطور العلمي، واحتياجات المجتمع الجديد ومتطلباته، والعمل على تشجيع البحوث العلمية في مجال الثروة السمكية، وتوفير فرص تدريب العاملين بالقطاع.





وأوضح أن استراتيجية تطوير الثروة السمكية لابد أن يكون هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والمساهمة في تعويض نقص إنتاج البروتين الحيواني من اللحوم الحمراء عن طريق زيادة الطلب على الأسماك والبدء في التصدير وفتح أسواق ومن خلال انتاج سمكي نظيف ومتكامل يراعى البعد البيئي خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة واستيعاب طاقات الشباب من خلال توفير فرص عمل ومصدر دخل للمصايد عن طريق تطوير الإنتاج السمكي ليصل إلى 2 مليون طن سنويا بحلول 2023، منها 1.5 مليون طن من الاستزراع السمكي المكثف والمغلق ونصف مليون من الصيد الحر.





وطالب جعفر بضرورة تطوير صناعة تجميد وتعليب والأسماك وتفعيل الطرق التسويقية المختلفة لزيادة الطلب في الداخل والخارج، والبدء في التصدير طبقا لشروط الجودة والصحة لتحقيق التنافسية في التصدير، وتشجيع الدولة الاستثمار في الاستزراع السمكي وخاصة البحري، وتعديل القوانين وخاصة قانون رقم 124 لسنة 1983، والتركيز على 4 مناطق لزيادة طاقتها الإنتاجية بتنمية منطقة مثلث الديبة - شطا لزيادة الإنتاج من أسماك الدنيس والقاروص والجمبري و منطقة تنمية الريان بالفيوم لزيادة انتاج أسماك البلطى والقراميط ، ومنطقة تنمية الحامول كفر الشيخ اسماك البوري والبلطي ، ومنطقة الاستزراع السمكى في وادى النطرون.





وطالب بإنشاء بورصة للاسماك، وحماية المسطحات المائية وتطهيرها، والاهتمام بالاستزراع السمكي في الصحراء اعتمادا على مياه الآبار والمياه الجوفية ، وإنشاء مصانع اعلاف متطورة ومتخصصة لأعلاف الأسماك.





وطالب بضرورة تفعيل القوانين وتشديد الرقابة والإشراف البيطري على المزارع السمكية، والاهتمام بمشروعات ذات القيمة المضافة من الأسماك المستزرعة والتصنيع السمكي، ومشروعات التوأمة مع " المغرب والكاميرون " لتطوير مراكب الصيد ودول آسيا لتنمية الاستزراع السمكي مثل إندونيسيا وبنجلاديش.



