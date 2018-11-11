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علي السيد: الزيادة السكانية تعرقل عملية التنمية.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:50 م
الكاتب الصحفى على
الكاتب الصحفى على السيد
حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن مصر تعاني من أزمة الزيادة السكانية بشكل بالغ، حيث يزيد عدد السكان بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا.

وتابع عمر خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « معدل الزيادة السكانية أمام معدلات التنمية يمثل مشكلة كبرى»، معلقًا: « الزيادة السكانية تعرقل عملية التنمية».

وأضاف :« يجب أن يتم تنظيم عملية منح البطاقات التموينية بالقانون بحيث يتم استثناء الفئات التي لا تحتاج إلى الدعم».
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