محافظ الغربية يفتتح فعاليات الملتقى الأول للخدمات المجتمعية بجامعة طنطا .. السعيد: الجهاز التنفيذى مستعد للمشاركة .. وآلية فعلية لتنفيذ الأبحاث العلمية

- محافظ الغربية يفتتح فعاليات الملتقى الأول للخدمات المجتمعية .. ويؤكد:

- استعداد الجهاز التنفيذى للمحافظة لمشاركة الجامعة بكافة الخدمات - آلية فعلية لتنفيذ الأبحاث العلمية بجامعة طنطا - فيلم تسجيلى عن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة - رئيس جامعة طنطا: هدف الجامعة السير نحو المشاركة الفعالة فى البناء والتنمية





افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا فعاليات الملتقى الأول للخدمات المجتمعية بجامعة طنطا تحت شعار "جامعتك فى خدمتك".





بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى عن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة بالجامعة، ويهدف هذا الملتقى إلى تفعيل دور الجامعة فى خدمة البيئة وتنمية المجتمع وكذا خلق دور بارز فى التطور الخدمى والمشاركة المجتمعية من خلال المراكز والوحدات المتخصصة بالجامعة.





ويمثل الملتقى محاولة جادة من الجامعة للتكامل بين مؤسسات الجامعة وقطاعات الدولة الخدمية المتمثلة فى القطاع العام والخاص، كما أنه يتم تنظيم معرضًا على هامش الملتقى يشتمل على أجنحة للعارضين ومطورى الخدمات الطبية والتدريبية والخدمية من الجامعة وخارجها.





وأكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع وشئون البيئة، أن حضور محافظ الغربية لهذا الملتقى يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية دور الجامعة فى خدمة المجتمع مؤكدًا إلى أهمية الشراكة الحقيقية بين الجامعة وكافة قطاعات المجتمع لإعطاء المزيد فى مجالات خدمة المجتمع.





من جهته، قدم رئيس جامعة طنطا فى كلمته الشكر لمحافظ الغربية على حضوره للملتقى وعلى دعمه لكافة الخدمات المقدمة للمجتمع مشيرًا إلى شرف جامعة طنطا بكونها جزء من محافظة الغربية قلب الدلتا، موضحا أن هدف الجامعة هو السير نحو المشاركة الفعالة فى البناء والتنمية فى كافة المجالات.





واستعرض سبع، مكانة الجامعة بين جامعات العالم حيث قفز ترتيبها من 6021 إلى 881 على مستوى العالم و29 على المستوى الإفريقى و9 على مستوى جمهورية مصر العربية.





وأشار إلى أن الجامعة بصدد تنظيم عدد من المؤتمرات المهمة والتى تتمثل فى مؤتمر الصحة الأفريقى الأول والذى يضم كافة القطاعات الطبية وكذا مؤتمر التشييد والبناء على المستوى العربى والأفريقى.





وخلال الملتقى قدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، الشكر لرئيس جامعة طنطا وكل القائمين على إدارة الجامعة على مجهوداتهم المتميزة فى كافة المجالات وعلى التلاحم بين جميع أعضاء الجامعة.





وأشار محافظ الغربية فى كلمته إلى أنه فور توليه محافظ الغربية قام بالتنسيق مع رئيس الجامعة لوضع آلية فعلية لتنفيذ الأبحاث العلمية الموجودة بالجامعة على أرض الواقع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مطالبًا رجال الأعمال برعاية البحوث العلمية بالجامعة لخدمة المجتمع لما لها من أهمية كبرى فى مسيرة التنمية والتطوير.





ولفت إلى استعداد الجهاز التنفيذى بالمحافظة لمشاركة الجامعة فى كافة الخدمات المجتمعية أو أى أحداث أو فاعليات تنظمها الجامعة، موجها الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الملتقى متمنيًا خروجه بتوصيات تخدم الصالح العام.





وفى نهاية الجلسة الافتتاحية قدم الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة درع الملتقى للواء مهندس هشام السعيد كهدية تذكارية.



