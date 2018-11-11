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بين الناس

حرام اللي بيحصل فينا.. أهل ديرب نجم يستغيثون من انتشار الناموس بطريق الإبراهيمية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من انتشار الناموس في جميع أنحاء المركز.

وقالت شيماء مصبح، أحد أبناء مركز ديرب نجم، في رسالتها لـ صدى البلد: «الناموس هرانا في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.. نتيجة انتشار القمامة والمخلفات في الشوارع، خاصة في المناطق الأطراف في المركز بسبب الزراعات».

وتابعت«بناشد رئيس المدينة يشغل عربية الرش اللي كانت بتلف زمان ناحية طريق الإبراهيمية وأول الدائري علشان حرام اللي بيحصل فينا.. يا اما يردموا المصرف ويريحونا».

يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري، يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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