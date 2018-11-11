ضبط ٢٠ طالبا بحملات البلاي ستيشن عقب هروبهم من مدارسهم بالغردقة

تمكن ضباط شرطة قسم مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمديرية أمن البحرالأحمر، من ضبط 20 طالبا عقب هروبهم من المدرسة بمحلات البلاي ستيشن بمدينة الغردقة.



وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم محمد عرام رئيس مكتب مكافحة العنف ضدد المرأة والطفل، بضبط 20 طالبا من محل بلاي ستيشن بمنطقة الدهار بالغردقة.



كانت محلات البلاي ستيشن وذلك استقبلت الطلبة المتسربين من المدارس، وتم استدعاء أولياء أمور الطلبة لأخذ التعهد بحسن الرعاية والاهتمام.



أكد اللواء اشرف عز العرب باستمرار الحملات لضبط الطلاب الهاربين من مدارسهم بالبحر الأحمر.