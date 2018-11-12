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محافظات

تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف سيارات في كفر صقر

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:55 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ١٣٩١٣ بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٩٣٢.٥ متر من أصل مساحة ٨٣٢٠ م الصادر بشأنها القرار رقم 91 / 1999 والكائنة بالقطعة رقم ٥٦منطقة رقم ١٥ مدن كفر صقر لصالح رئاسة مركز ومدينة كفر صقر " لاستغلالها موقف سيارات الأجرة بكفر صقر " لخدمة أهالي المركز.

وأوضح المحافظ في بيان أن هذا القرار يأتي بعد الاطلاع علي قانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وﻻئحتة التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب رئاسة مركز كفر صقر بشأن موافقة المجلس التنفيذي برئاسة المركز بجلسته المنعقدة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها ٩٣٢.٥ من أصل مساحة ٨٣٢٠ م.

وشدد محافظ الشرقية علي إتخاذ الإجراءات اللازمة والجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام.
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