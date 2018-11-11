اللجان النقابية توصي بضرورة التصدي لمحاولات عرقلة أعمال المؤسسات المنتخبة

استضافت اليوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، الاجتماع الدوري لرؤساء اللجان النقابية برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.





وأكد "جبران"، أن النقابة العامة شريك أساسي في تحقيق المستهدف من المشروعات البترولية من خلال التواصل بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة والمحلية والأجنبية.





وقدّم "جبران"، التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، داعيًا إلى أن يحفظ الله مصر وأهلها من أهل الشر، منددًا بالعمليات الإرهابية التى لا تنعكس إلا بقوة ووحدة المصريين أمام تلك المخططات التى تستهدف أمن واستقرار الدولة، مشددًا على ضرورة التعاون والتكاتف بين أعضاء اللجان النقابية للتصدي إلى المحاولات غير المبررة لعرقلة العمل النقابي داخل قطاع البترول.





وأكد ضرورة عدم الالتفات والانسياق وراء الصفحات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية حضور الدورات التدريبية التي تعقدها النقابة العامة لنشر الوعي بين أعضاء اللجان النقابية.





وقدم رؤساء اللجان بالعديد من الاستفسارات والمناقشات المثمرة لعرض أولويات اللجان النقابية طبقا للوائح والقوانين، والتي أوصت بالآتي:





- ضرورة التعاون والتكاتف بين أعضاء اللجان والتواصل مع النقابة العامة للتصدي للهجوم غير المبرر محاولات عرقلة أعمال النقابات المنتخبة.





- الخروج من الصفحات غير الرسمية التي لا تمثل النقابة لتضليل أهداف وأغراض النقابة وذلك بتفعيل الموقع الرسمي وتوثيق المعلومات من خلال هيكل إعلامي تابع للنقابة.





- الالتزام بالدورات التدريبية التي تقيمها النقابة لنشر الوعي الكافي بحقوق وواجبات الأعضاء.



