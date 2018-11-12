ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ASG الراعي الرسمي لمعرض الدفاع والأمن والسلامة بالقاهرة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:22 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت شركة عرب سكيوريتي الخليج ASG الشركة الرائدة في مجال الحلول والأنظمة الأمنية عن رعايتها الرئيسية لمعرض الدفاع والأمن والسلامة العامة DSS والذي يعقد بالتوازي مع Cairo ICT للعام الرابع على التوالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 25-28 نوفمبر المقبل .

أعرب المهندس باسم بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة عرب سكيوريتى الخليج عن سعادته بالمشاركة للمرة الثالثة في الدورة الجديدة للمعرض والتى تعقد تحت شعار "Driving Transformation"، مؤكدًا أن عرب سكيوريتى الخليج تعد أكبر الوكلاء لشركة داهوا Dahua فى الخليج ومصر والتى تحرص ايضا على المشاركة في المعرض من خلال جناح متميز تطرح فيه تقنياتها الجديدة، حيث تشارك عرب سكيوريتي الخليج ASG بجناح مقام على مساحة 150 مترا مربعا ، كما تشارك داهوا بجناح آخر على مساحة 150 مترا مربعا.

أكد بهاء أن المشاركة في دورة هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية سواء في شكل الجناح أو التقنيات والأنظمة الأمنية التي تحرص الشركة على إطلاقها في المعرض بالتعاون مع الشركات العالمية مثل شركة ARH المتخصصة في كاميرات الرادار وكاميرات السرعة على الطرق والكباري وكاميرات الجراچات (Parking systems) بالإضافة إلى شركة FACC الإيطالية والمتخصصة في البوابات الإلكترونية ونظم حماية بوابات الطرق ( Road Blockers) الخاصة بالفنادق والمنشآت الحيوية.

تستعرض ASG أحدث هذه الأنظمة والقطاعات المستهدفة من هذه الأنظمة سواء القطاعات الصناعية أو التجارية والمصرفية وغيرها و أيضًا التعاون مع شركة Milestone والتي تعد من أقوى الشركات على مستوى العالم في إدارة نظم المراقبة وأنظمة التحكم في الدخول.
loading...

ترشيحاتنا

كريم السبكي يكشف حقيقة تعاقد حمو بيكا على فيلم جديد

محمود فايز عن أقوى كلاسيكو فى العالم: هو حد ممكن يفتكرنا دلوقتي

%70 من قراء صدى البلد يرفضون مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

التضامن تطلق مسابقة بين شباب 408 نوادي لتطوير العمل المؤسسي

هاني شاكر يحذر المنتجين من التعاقد مع حمو بيكا

شاهد.. وزير خارجية بريطانيا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين

التنمية المحلية: ترخيص 211 ألف توك توك حتى الان

المشدد ١٠سنوات و15 مليون جنيه غرامة لمحافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

وزير الصناعة: الحكومة ملتزمة بتطبيق اتفاقية رسوم الجمارك على السيارات الأوروبية

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

فيديو

السجائر الإلكترونية ضررها يفوق العادية.. لهذا السبب
محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. فيديو
رضوى حسن تحكي تجربتها في إدارة جلسة بمنتدى شباب العالم..فيديو
مؤسس حملة توعية: جهات خارجية تسعى للسيطرة على عقول الشباب لتخريب الدولة
الري: بدأنا الاستعدادات الاستباقية لموسم السيول..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟