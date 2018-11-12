ASG الراعي الرسمي لمعرض الدفاع والأمن والسلامة بالقاهرة

أعلنت شركة عرب سكيوريتي الخليج ASG الشركة الرائدة في مجال الحلول والأنظمة الأمنية عن رعايتها الرئيسية لمعرض الدفاع والأمن والسلامة العامة DSS والذي يعقد بالتوازي مع Cairo ICT للعام الرابع على التوالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 25-28 نوفمبر المقبل .



أعرب المهندس باسم بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة عرب سكيوريتى الخليج عن سعادته بالمشاركة للمرة الثالثة في الدورة الجديدة للمعرض والتى تعقد تحت شعار "Driving Transformation"، مؤكدًا أن عرب سكيوريتى الخليج تعد أكبر الوكلاء لشركة داهوا Dahua فى الخليج ومصر والتى تحرص ايضا على المشاركة في المعرض من خلال جناح متميز تطرح فيه تقنياتها الجديدة، حيث تشارك عرب سكيوريتي الخليج ASG بجناح مقام على مساحة 150 مترا مربعا ، كما تشارك داهوا بجناح آخر على مساحة 150 مترا مربعا.



أكد بهاء أن المشاركة في دورة هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية سواء في شكل الجناح أو التقنيات والأنظمة الأمنية التي تحرص الشركة على إطلاقها في المعرض بالتعاون مع الشركات العالمية مثل شركة ARH المتخصصة في كاميرات الرادار وكاميرات السرعة على الطرق والكباري وكاميرات الجراچات (Parking systems) بالإضافة إلى شركة FACC الإيطالية والمتخصصة في البوابات الإلكترونية ونظم حماية بوابات الطرق ( Road Blockers) الخاصة بالفنادق والمنشآت الحيوية.



تستعرض ASG أحدث هذه الأنظمة والقطاعات المستهدفة من هذه الأنظمة سواء القطاعات الصناعية أو التجارية والمصرفية وغيرها و أيضًا التعاون مع شركة Milestone والتي تعد من أقوى الشركات على مستوى العالم في إدارة نظم المراقبة وأنظمة التحكم في الدخول.