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مرأة

تعرف على سبب الإصابة بسرطانات الكبد في مصر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:00 م
صدى البلد
ريهام قدري
صرح الدكتور أحمد صلاح طايع زميل الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية وعلاج السمنة بأن هناك أنواعا كثيرة من الأورام الخبيثة التى تصيب الكبد لكن المتعارف عليه فى مصر أننا عندما نتكلم عن سرطان الكبد فإننا نقصد الأورام الأولية لأن نسب الإصابة بها تمثل أكثر من 90 % من الأورام كما أن أورام الكبد الخبيثة تصنف إلى أربعة أنواع منها الأورام الأولية وتنشأ داخل خلايا الكبد الأساسية وأورام خبيثة تصيب الأوعية الدموية الموجودة بالكبد وأورام خبيثة تصيب القنوات المرارية الخاصة بالكبد والأورام المختلطة وهذا النوع يجمع بين الأورام الأولية والقنوات المرارية.

وقال الدكتور أحمد صلاح طايع إن هناك طرقا حديثة للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد منها تحديد الفرق بين ارتجاع المريء ووضع المعدة والمريء العصبي قائلا ان هناك عوامل يمكن أن تزيد من مخاطر مشاكل الكبد وتشمل استخدام الكحول المفرط وجرعات كبيرة من الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية والجرعة الزائدة من عقار الباراسيتامول والمكملات العشبية والالتهابات مثل الأمراض المعدية، الفيروسية، البكتيرية أو الطفيلية، حيث يمكن أن تزيد من خطر تلف الكبد وفيروس التهاب الكبد والعادات الغذائية السيئة.

وأشار الدكتور أحمد طايع إلى خطورة الإصابة بسرطانات وأورام الكبد نظرا لاكتشافها في مراحل متأخرة من المرض قائلا: أن الفيروسات الكبدية هي السبب الأول في الإصابة بسرطانات الكبد في مصر.
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