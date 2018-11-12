خطة النواب توافق على قرار الرئيس بإصدار التعريفة الجمركية.. وزير المالية يكشف عن أهم 6 تشريعات اقتصادية.. ويؤكد اكتشافات الغاز أثرت بالإيجاب على الموازنة

وزير المالية :

الرئيس وجه إحداث تغيير على فكر الضريبة وتطوير المقرات وميكنة المنظومة خلق فرص العمل من أكبر التحديات التى تواجه الدولة اكتشافات الغاز الجديدة ساهم فى توفير العملة الصعبة ودعم الغاز





عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لها الأحد برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وخلال هذا الاجتماع وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.





من جانبه قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة إن التعريفة الجديدة لا تحمل أى أعباء جديدة على المواطن وليس لها أى تأثير سلبى على حركة التجارة الدولية والاستيراد والتصدير.





ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الهدف الرئيسى من هذه التعريفة هو مواكبة التطورات العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه الاتفاقيات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية.





وتتضمن التعريفة الجديدة إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة والتى تعكس رأى منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائى.





وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل ٢٥-٣٠، والنائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، وذلك بسبب وزير المالية محمد معيط الذي شارك في الاجتماع، بدأت الأزمة، بحديث النائب طنطاوى، الذى اتهم الحكومة بالتلاعب بالأرقام، خلال كلمته حول تصريحات الحكومة عن المشروعات والاستثمارات وتحسن أحوال الاقتصاد.





وهو ما اعترض عليه الوزير محمد معيط، معلنا رفضه لفظ "التلاعب بالأرقام"، مطالبا بحذف الجملة، ومن جانبه، تدخل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، قائلا، الحديث في خارج موضوع اللجنة، خلينا في الموضوع، علشان وقت اللجنة"، وهو ما أثار غضب النائب طنطاوى، ليرد قائلا، اننى كنائب من حقى اتحدث عن السلبيات مثلما تحدث نواب من قبل عن الإيجابيات، كما أننى أقصد من كلامى واقعة محددة.





ومن جانبه قال النائب هيثم الحريرى، إن ذلك اللفظ سبق وذكره رئيس المجلس في الجلسة العامة، وهنا، تدخل الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، قائلا، لم يحدث ذلك، كما أننا من خلال عملنا باللجنة، لم نر أى تلاعب بالأرقام من قبل، ومن حقنا حذف ذلك اللفظ من المضبطة، وتطور الأمر مجددا، بعد إشارة النائب مصطفى سالم، الى وزير المالية، بالتحدث في موضوع اللجنة فقط وهو التعريفة الجمركية، وهو ما أثار غضب النائب طنطاوي، قائلا إن ذلك غير مقبول، وحاول النواب تهدئة النائبين، لاستكمال عمل اللجنة، في مناقشة قرار التعريفة الجمركية الجديدة.





وكشف وزير المالية محمد معيط عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية حيث إن القانون الحالي الذي يتم العمل به منذ عام 1973 أصبح لا يلبي طموحات الدولة وأصبح أداة غير فعالة للتحرك السريع فى مجال التجارة الدولية وحماية الأمن القومى المصرى.





ولفت الوزير إلى خطة المالية فى مجال الضرائب التي تشمل أيضا مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.





وفيما يخص الضريبة العقارية، أكد الوزير أن المنظومة الحالية بها تحد كبير فى الفكر والفلسفة، مستطردا :"انتهينا إلى مجموعة من التعديلات والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه إحداث تغيير على فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وميكنة المنظومة".





وشأن ما استند إليه عند وضع التعريفة الجمركية الجديدة أكد وزير المالية محمد معيط، الحفاظ على استقرار قرابة ال٨٠ بالمائة من الموجود حاليا وإدخال تعديلات على الـ٢٠ بالمائة المتبقية.





وقال الوزير، إن مصر تحتاج إلى استقرار مالي واقتصادي، لأن أكبر تحدي أمام الدولة هو خلق فرص عمل، وهذه الفرص لن تأتى إلا بالاستثمارات والمشروعات والمصانع وليس مع الدولة التي تغير سياستها باستمرار، لذا حافظت على استقرار ٨٠% من التعريفة الجمركية ".





وأوضح الوزير أن الـ٢٠٪ التي، تم تغييرها كانت إما استجابة إلى عدة أمور متمثلة فى متطلبات المنظمة الجمركية العالمية التي تفرض مراجعة التعريفات كل ٥ سنوات، واتفاقيات أخرى حاكمة للدولة، ومعالجة التشوهات الحالية، والمصالح الإستراتيجية للدولة.





وفي هذا السياق، ضرب الوزير مثالا بمعالجة التشوهات فى إمكانية تقليل جمارك على العربات التى تعمل بالكهرباء والغاز.





وشدد الوزير على حاجة مصر إلى الاستثمار مع مستثمرين آخرين غير التقليديين ، وأضاف "نتجه شرق آسيا الذى به تريليونات الدولارات حيث قالوا لنا نحن لدينا سيولة ولكننا متحفظين وجبناء في استثماراتنا".





ولفت إلى أن اكتشافات الغاز الأخيرة، كان لها أثر كبير على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن إنتاج حقول الغاز الجديدة تتقاسم فيه الدولة مع الشريك الاجنبى، كما ان مصر تشتري حصة الشريك الأجنبى، وهو ما يعد ميزة للبلاد بدلا من شراء كميات غاز أخرى خارج البلاد، ردا على تساؤل أحد النواب عن سبب عدم انخفاض أسعار الغاز والمحروقات رغم اكتشافات الغاز الأخيرة.





وأضاف معيط، وفرنا العملة الصعبة التي كنا نشترى بها، الغاز من الخارج لسد الاحتياجات، متابعا، أن تلك الاكتشافات أدت إلى توفير دعم انبوبة البوتاجاز وتوفير العملة الصعبة، وتخفيف الضغط على البنك المركزي في طلب العملة الصعبة.





وحول إشارة النواب الى الازمة الاقتصادية وموعد شعور المواطن بتحسن، قال لابد إن نفرق بين الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي، موضحا أن البلاد كانت تعانى من قبل بسبب غياب العملة الصعبة، وهو ما أدى الى ظهور طوابير البنزين وغيرها من الازمات، وان الوضع الحالى بسبب ضعف الإنتاج.





وأضاف، سوف يشعر المواطنين بتحسن الأوضاع، مع تحسن الاقتصاد الكلى، حيث سيؤدي ذلك إلى تحسن الاقتصاد الجزئي، حيث سيزيد الإنتاج وهو ما يؤدى إلى زيادة العرض على الطلب.