ياسر حسن: المؤسسات الاقتصادية تتوسع في دورها الاجتماعي

قال الدكتور ياسر حسن الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، إن دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية بدأ في التوسع خلال الفترات الأخيرة بكافة أنحاء العالم، مؤكدا أن المؤسسات لها دور كبير في تنمية المجتمعات المحيطة التي تعمل بها.



وأوضح حسن خلال لقاء تلفزيوني على فضائية إكسترا نيوز، أن الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسات الاقتصادية يعود بتحسين البيئة المحيطة بعمل الشركة، من خلال تعليم الشباب وتطوير الصناعات المختلفة.



وأشار إلى أن بعض المشروعات التي تقوم عليها المؤسسات الاقتصادية الكبيرة، والتي تحتاج لتعاون أكثر من مؤسسة حتي تكتمل بشكل صحيح، مضيفا أن هناك مشروعات تحتاج لعمل مؤسسة اقتصادية واحدة، نظرا للمرونة والسرعة التي تقوم بها المؤسسة المنفردة.