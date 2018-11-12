ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ياسر حسن: المؤسسات الاقتصادية تتوسع في دورها الاجتماعي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:39 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور ياسر حسن الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، إن دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية بدأ في التوسع خلال الفترات الأخيرة بكافة أنحاء العالم، مؤكدا أن المؤسسات لها دور كبير في تنمية المجتمعات المحيطة التي تعمل بها.

وأوضح حسن خلال لقاء تلفزيوني على فضائية إكسترا نيوز، أن الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسات الاقتصادية يعود بتحسين البيئة المحيطة بعمل الشركة، من خلال تعليم الشباب وتطوير الصناعات المختلفة.

وأشار إلى أن بعض المشروعات التي تقوم عليها المؤسسات الاقتصادية الكبيرة، والتي تحتاج لتعاون أكثر من مؤسسة حتي تكتمل بشكل صحيح، مضيفا أن هناك مشروعات تحتاج لعمل مؤسسة اقتصادية واحدة، نظرا للمرونة والسرعة التي تقوم بها المؤسسة المنفردة.
loading...

ترشيحاتنا

البطاطس المقلية تثير أزمة بين دولتين

نتنياهو يقطع زيارته لفرنسا بعد قصف غزة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام المالية بشأن القيمة المضافة

تعرف على مباريات الاهلي القادمة .. بعد خسارة بطولة أفريقيا

شاهد.. فريدة الزمر تعلق على شائعة وفاتها: واحد قاعد في روقان

بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون التعليم.. شوقي: دعونا نفرح بما ننجزه

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

الأرصاد تحذر الكويتيين من أمطار رعدية خلال ساعات

حبس سائق محمد رمضان سنة مع وقف التنفيذ في قضية قتل سوداني وتايلنديين

تعرف على السبب الحقيقي في تأجيل ودية مصر والإمارات

هتدفعوا كام ؟.. شرط ضيوف الفضائيات للظهور على الشاشة

حركة تغييرات وتنقلات بين مديري الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

أمين منظمة البحر المتوسط يكشف أسباب منح جائزة نوبل المتوسطي لـ أبو العينين
أبوالعينين: الفضل في إنشاء جامعات بالمغرب وسلوفينيا يعود للبرلمان الأورومتوسطي
شاهد .. لحظة حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط
أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو
أبو العينين: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب في سيناء وحمى العالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟