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اليوم.. تدشين مبادرة ابني وطنك من الشباب للشباب معك يتحقق البناء

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:56 ص
مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة
جمالات الدمنهورى
تدشن مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور إبراهيم خضر، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، مبادرة من نوعها تحت عنوان "ابنى وطنك من الشباب للشباب معك يتحقق البناء" 12 ظهرا بمجمع دمنهور الثقافي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وممثل من البرنامج الرئاسي ومندوبي من الأزهر ومديرية والصحة وبمشاركة  ١٠٠٠ شاب وفتاة من الذين تشملهم المبادرة.

من جانبها أكدت أمل الدفراوي، مدير تنفيذي الإدارة العامة للشباب ومنسق المبادرة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " على تجهيز ٣٠ مركز شباب بدائرة مدن وقرى البحيرة لتنفيذ المبادرة في الفترة من يوم 11 نوفمبر وحتى ٢٤ فبراير.

وأوضحت "الدفراوي" أن المبادرة تستهدف عدة آليات لكيفية بناء الإنسان المصرى ومواجهة الشائعات والتصدي لحروب الجيل الرابع بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وكيفية استفادة الشباب من المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر.
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