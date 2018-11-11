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مرأة

أعراض تنذر بإصابتك بأمراض الوجه والفكين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكدت الدكتورة دينا إبراهيم أخصائى الفم والأسنان وجراحات الوجه والفكين أن أورام الوجه والفكين تعتبر من الأورام قليلة الحدوث مقارنة بالأورام في الجسم عامة ولكن إذا ما قورنت بأورام العنق والرقبة تعتبر من أشيع الأورام حدوثًا.

وقالت الدكتورة دينا إبراهيم أن أورام الوجه والفكين صنفت بنوعين أساسيين هما الأورام الحميدة والأورام الخبيثة كما أن الأورام الحميدة للوجه والفكين تصنف بحسب المكان وبحسب آلية النمو وبحسب ألية التأثير، أما المعالجة لهذه الأورام فغالبًا ما تكون بواسطة الاستئصال الجراحي أو استخدام الليزر بحسب الدراسات الحديثة والتي تقلل من نمو الأورام أو تمنع إجراء الجراحة كليا بسبب الشفاء الكامل للورم.

وأضافت الدكتورة دينا إبراهيم أن هناك بعض الأورام الحميدة التي تخطو خطى الأورام الخبيثة وهنالك بعض الأورام الحميدة التي تتحول إلى خبيثة وهنالك تدابير خاصة لمعالجتها، أما الأورام الخبيثة فقد تتعدد بحسب مكان حدوثها وآلية الانتقال الخاصة بها، فهنالك سرطان قاعدي الخلايا والذي يحدث في الوجه ونادر جدًا حدوثه داخل الفم.

وأوضحت الدكتورة دينا إبراهيم أن هناك سرطان شائك الخلايا والذي غالبا ما يحدث داخل الفم وقد تتأثر بشكل أساسي الشفة السفلية وتبدأ بشكل تقشرات بالشفة عند الخط المتوسط وتحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة ولمدى طويل وغالبا ما قد تصيب الفلاحين وعمال البناء وشرطة المرور بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس وعدم استخدام الواقي الشمسي وتتطور هذه القشرات لأورام حميدة في بداية الأمر ثم تتحول إلى سرطان شائك الخلايا والذي يؤدي لاستئصال الورم.

واشارت الدكتورة دينا إبراهيم أنه يجب متابعة أي تغير بالشكل واللون في الوجه والفم والمتابعة مع الطبيب الخاص لإجراء فحص لأي تغيير في بنية الجلد أو اللثة أو تغير في الحجم.
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