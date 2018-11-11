دراسة جديدة لعلماء النفس تكشف 7 تأثيرات خطيرة للسوشيال ميديا

أجرى مجموعة من علماء النفس بجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، دراسة على عدد من الطلاب تكشف مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعى.



وبحسب ما ذكرته مجلة "جورنال أوف سوشيال أند كلينكال سيكولوجى،Journal of Social and Clinical Psychology"، تم تطبيق الدراسة على 143 طالبا من مستخدمى "فيسبوك" و"سناب شات" و"إنستجرام"، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات استخدام كل طالب لتلك التطبيقات فى اليوم الواحد.



وأضافت أن البحث استغرق 3 أسابيع، قسم العلماء خلالها الطلاب إلى مجموعتين، المجموعة الأولى من مدمنى "السوشيال ميديا"، بينما المجموعة الاخرى لا يتعدى استخدامها للسوشيال ميديا 10 دقائق يوميا.



وأوضحت أن الدراسة اعتمدت على الكشف عن 7 مؤشرات وهى: الدعم الاجتماعى، المخاوف التى يعانيها الطالب فى البيئة المحيطة، الشعور بالوحدة والقلق والاكتئاب ومعدل الثقة بالنفس.



وأظهرت النتائج أن الاكتئاب والشعور بالوحدة هو الدافع الرئيسى للإفراط فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، لذلك ظهرت أعراض الاكتئاب بشكل كبير فى مجموعة مدمنى "السوشيال ميديا".



ومن المثير للاهتمام، أن تلك الدراسة أكدت أن "إنستجرام" يعد سببا رئيسيا للشعور بالاكتئاب، إذ أنه عند متابعة حياة الاخرين يشعر الشخص بأن حياة الآخرين رائعة ويقارنها بحياته، ما يسبب حالة من الإحباط الشديد وانعدام الثقة بالنفس.