تعرف على أهم الشخصيات الحاصلة على نوبل المتوسط ملوك ورؤساء.. وآخرهم أبو العينين

قال الإعلامى أحمد موسى، إنَّ فوز الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، محمد أبو العينين، بجائزة نوبل المتوسط «جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية»، من منظمة البحر المتوسط العالمية هى بمثابة جائزة لمصر.





وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن "أبو العينين" حصل على الجائزة في الاقتصاد والدبلوماسية لعام 2018 لسببين، وهما «جهوده الكبيرة وتاريخه الحافل بالعطاء فى التقريب بين شعوب المتوسط فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين بلدان المتوسط»، ولدوره الكبير فى العمل على تقليل نسبة البطالة فى مصر بتوفير 25 ألف وظيفة بشركاته داخل مصر، مشيرًا إلى أن "أبو العينين" تسلَّم الجائزة خلال حفل كبير فى متحف السلام، مقر المنظمة الإيطالية بمدينة نابولي.





وكان ذلك بحضور ممثلي الدول الأعضاء فى المؤسسات المشاركة في الجائزة ولجنة تحكيم الجائزة، وعدد من المسئولين في إيطاليا، ونخبة من الشخصيات المرموقة فى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والفكرية والثقافية، وينقل الحفل على شاشة التليفزيون الإيطالي، ويغطيه عدد كبير من الإعلاميين.





وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، والملكة رانيا وملك إسبانيا خوان كارلوس، والعاهل الأردنى الحالى الملك عبدالله، والرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس أبو مازن، وعدد كبير من السياسيين الكبار حصلوا على هذه الجائزة.