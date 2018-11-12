برلماني: الأثر الإيجابي لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية سيتأخر قليلا

أكد النائب سمير موسى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الخاصة المصنعة في الاتحاد الأوروبي سوف يعمل على تعزيز التعاون والتطوير في جميع المجالات.



وقال "موسى" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن الأثر الإيجابي للاتفاقية سيتأخر قليلا بسبب معاناة مصر من التكدس المروري في الوقت الحالي، مؤكدا أن الدولة تفكر وتخطط وتعمل بكل قوة وجدارة لتحقيق التنمية وهذا يدل على الوعي التام على سعيها لتطوير وتعزيز اقتصادها وصناعتها وتحسين الأوضاع بشكل أفضل.



كان السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، عقد اجتماعا مع بينوكولين سيكلونا، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبى، لمراجعة مدي التقدم فى تنفيذ أولويات المشاركة بين الجانبين للفترة 2017 – 2020، وتطورات التعاون فى جميع المجالات منذ الدورة السابقة للجنة المشاركة عام 2016.