مركز وعي ينظم حملة لتوعية الأمهات بخطورة سرطان الثدي



تأتى هذه الفعالية بالتزامن مع تدشين مركز "وعى" لحملة ضخمة للتوعية بأهمية الكشف المبكر والفحص الذاتى للطالبات والموظفات بجامعة القاهرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة.



وقال الدكتور أسامة رسلان أمين العام اتحاد الأطباء العرب، إن الاتحاد يولى اهتمامًا خاصًا بالحملات التوعوية التي ينفذها مركز "وعي" لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتنفيذ الفعلي لقاعدة "الوقاية خير من العلاج"، كما أن تعزيز صحة المرأة من أهم أهداف المركز العربى للتوعية الصحية "وعى" خاصة فى مجال التوعية بكيفية الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، حيث إن المرض من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في بلدان العالم المتقدمة والنامية على حد سواء وتبين الاحصائيات أن امرأة واحدة من كل 8 سيدات تصاب بالمرض.

نظم المركز العربى للتوعية الصحية "وعى" التابع لاتحاد الأطباء العرب حملة للتوعية الصحية اللازمة لمرضى سرطان الثدي، وعوامل الخطورة التى تجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة به، وذلك للأمهات بمستشفى "أهل مصر".وقال بيان صادر عن المركز اليوم إن الحملة تستهدف رفع نسبة التوعية لأمهات العيادات الخارجية في مستشفى أهل مصر بشأن مرض سرطان الثدي، وتوضيح أهم عوامل الخطورة والتغذية أثناء المرض، والأفراد الأكثر عرضة للمرض، وطرق العلاج والوقاية، وتعليم المبادئ الأساسية للفحص الذاتي.وعلى هامش الفعالية قام المركز بإعداد ندوة تعريفية بأساسيات وطرق الاسعافات الأولية للأطفال داخل المستشفى.