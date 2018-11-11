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اقتصاد

أوبك لم تصدر أي توصيات بشأن تقليص الإنتاج في عام 2019

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
أ ش أ
صرح نائب وزير الطاقة الكازاخي مجزوم مرزاجالييف، بأن اللجنة الوزارية لـ"أوبك" (الدول المصدرة للنفط) لم تصدر توصيات بتقليص حجم إنتاج النفط في العام 2019 خلال اجتماع اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مرزاجالييف قوله للصحفيين اليوم "ليس هناك أي قرار أو أية توصيات، فقط تم الاتفاق على مواصلة مراقبة الوضع القائم في السوق، واتخاذ أي إجراءات تصحيحية بناء على ذلك".
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