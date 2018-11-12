شادي شاش يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل عادل إمام .. فيديو وصور

تحدث الإعلامي شادي شاش، عن مشاركته بشخصيته الحقيقية خلال رمضان الماضي، في مسلسل عوالم خفية للزعيم عادل إمام، حيث قدم الزعيم شخصية صحفي، الأمر الذي تطلب وجود مذيعين أخبار حقيقيين داخل المسلسل.





وقال شاش، خلال استضافته في ندوة بموقع "صدى البلد" الإخباري، إن التجربة كانت ظريفة جدًا، لقيامه هو وزملاءه بأدوارهم الحقيقية، بالإضافة للظهور في مسلسل من بطولة النجم عادل إمام، مع مسلسل ناجح يقدم رسائل ومضامين هادفة.



