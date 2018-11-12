ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شادي شاش يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل عادل إمام .. فيديو وصور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:06 ص
صدى البلد
كريم جمال - عدسة أحمد بيسو
تحدث الإعلامي شادي شاش، عن مشاركته بشخصيته الحقيقية خلال رمضان الماضي، في مسلسل عوالم خفية للزعيم عادل إمام، حيث قدم الزعيم شخصية صحفي، الأمر الذي تطلب وجود مذيعين أخبار حقيقيين داخل المسلسل.

وقال شاش، خلال استضافته في ندوة بموقع "صدى البلد" الإخباري، إن التجربة كانت ظريفة جدًا، لقيامه هو وزملاءه بأدوارهم الحقيقية، بالإضافة للظهور في مسلسل من بطولة النجم عادل إمام، مع مسلسل ناجح يقدم رسائل ومضامين هادفة.

وأضاف "شاش" الذي يعمل مذيعا ومقدم نشرات أخبار على شاشة CBC Extra: "قدمت أخبارا تذاع فى المسلسل في إطار الأحداث، وشاهدت ردود أفعال جيدة جدًا مع بداية عرض المسلسل، والإعلام والفن يستطيعان تكملة بعض، ما دامت هناك رسالة".
شادي شاش يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل عادل إمام .. فيديو وصور
شادي شاش يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل عادل إمام .. فيديو وصور
شادي شاش يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل عادل إمام .. فيديو وصور
شادي شاش يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل عادل إمام .. فيديو وصور
شادي شاش يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل عادل إمام .. فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

هتدفعوا كام ؟.. شرط ضيوف الفضائيات للظهور على الشاشة

تعليق ناري من خالد بيومي على هزيمة الإسماعيلي أمام حرس الحدود

استدعاء مدير أمن النادي الأهلي لسماع أقواله في أحداث مباراة حوريا الغيني

أحمد موسى للمنتخب التونسي: أهلًا بكم في بلدكم الثاني مصر..فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 12

ننشر المواصفات الجديدة لامتحان اللغة العربية لطلاب أولى ثانوي هذا العام

شاهد .. لحظة استقبال ترامب الرئيس الروسي بقوس النصر

شاهد .. محاولة اغتيال مطربة عالمية داخل منزلها بأمريكا

المقاولون العرب: الأهلي يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

أحمد موسى: إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فقط ..فيديو

أحمد موسى يوجه رسالة للاعبي منتخب تونس قبل وصولهم إلى مصر الجمعة

الأهلي يرصد 200 مليون جنيه لصفقات يناير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو
أبو العينين: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب في سيناء وحمى العالم .. فيديو
أبو العينين أثناء تسلمه نوبل المتوسط: اقتحمت الصحراء لتعميرها .. فيديو
ميشيل كاباسو: أبو العينين يمتلك استثمارات كبيرة.. والشباب يثقون به.. فيديو
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟