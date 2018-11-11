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اقتصاد

مقرر القومي للسكان: الرئيس السيسي يدعم العمل في مجالات السكان والتنمية بشكل كامل

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:51 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
ثمن الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، من الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل في مجالات السكان والتنمية، وهو ما تعمل على تنفيذه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان من خلال برامج وخطط وأنشطة ومبادرات تستهدف خفض معدل النمو السكاني بما يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية.

وأكد حسن - خلال اجتماعه اليوم الأحد بقيادات المجلس لتفعيل الخطة الإستراتيجية للسكان 2015/2030 - ضرورة العمل خلال الفترة القادمة وفقًا لرؤية واحدة واضحة ومحددة لجميع شركاء العمل السكاني، في مختلف الهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة جهود مكثفة لتفعيل الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/ 2030 بما يتوافق مع خصوصية كل محافظة والتركيز على المحافظات ذات المؤشرات السكانية المتدنية.

واستعرضت قيادات المجلس ما تم إنجازه من خطة المجلس للعام المالي 2017/2018 في ضوء تفعيل الخطة الإستراتيجية للسكان 2015/ 2030، ومعوقات العمل لمواجهتها وإزالتها، ووضع خطة عمل عاجلة تخدم أهداف الإستراتيجية في المرحلة القادمة، وذلك في مجالات التخطيط والمتابعة والتقويم والتنسيق والإحصاء والإعلام.

وشدد حسن على أن المواطن سيشعر بما يتم من جهود نموية حينما يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني، ما يتطلب معه استثمارات هائلة بالإضافة إلى الحاجة إلى خفض معدل النمو السكاني.
ومن المقرر أن يجتمع الدكتور عمرو حسن غدا الاثنين، بمديري أفرع المجلس بـ27 محافظة على مستوى الجمهورية.
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