المسلمون في الجيش الأمريكي يوجهون رسالة لـ ترامب في ذكرى الحرب العالمية الأولى

Hey America: don’t forget about us Muslims today! We’ve served since days of George Washington and continue to serve till this very day! Loyalty and service to Nation is a part of our Islamic faith! #VeteransDay pic.twitter.com/C9FwuWv5TQ — MuslimMarine (@mansoortshams) November 11, 2018

Dear America: you really want to thank me for my service today? Retweet these “Muslim” Americans who served and DIED for this Nation. Let America know we will NOT be divided! We stand UNITED as ONE: Muslims, Christians, Jews, Agnostics, Atheists, whatever. #VeteransDay pic.twitter.com/Cc3no40YAL — MuslimMarine (@mansoortshams) November 11, 2018

Dear America: you know who’s feeling left out today? Muslim Veterans! Yes we, they exist.



RETWEET to show your love and support.



RETWEET to help remove misconceptions.



RETWEET to show brown skin, black beard or someone following Islam doesn’t equal terrorist.#VereransDay pic.twitter.com/4ZwAZsKez7 — MuslimMarine (@mansoortshams) November 11, 2018

وجهت منظمة "المسلمون في البحرية الأمريكية"، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة مشاركته في إحياء الذكرى المئوية لاندلاع الحرب العالمية الأولى في العاصمة الفرنسية باريس.وقال المواطن الأمريكي المسلم منصور حسن، والذي خدم بالجيش الأمريكي وهو مؤسس المنظمة، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بمناسبة الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى، نعرب عن أمنيتنا في ألا يتعرض المسلمون داخل الجيش الأمريكي للإقصاء، فلقد أدينا واجبنا منذ أيام الرئيس المؤسس جورج واشنطن، ولا نزال نفعل ذلك حتى اليوم".وأضاف حسن في تغريدة أخرى مرفقة بصور العديد من الجنود المسلمين المنضمين لصفوف الجيش الأمريكي: "نتشرف بانتمائنا لدولتنا، فذلك ما علمنا ديننا الإسلامي الحنيف، هناك العديد من الجنود الأمريكيين المسلمين الذي استشهدوا دفاعًا عن وطنهم ويجب على الجميع أن يعرف بطولاتهم".ويعود انخراط المسلمين في الجيش الأمريكي إلى الحرب العالمية الأولى أو إلى أمد أبعد، إذ أن الولايات المتحدة سعت إلى تجنيد المزيد من المسلمين بشكل ملحوظ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ففي عام 2003 أطلق الجيش الأمريكي برنامج "ليما 09"، الذي هدف إلى استقطاب مجندين مسلمين في صفوفه، حيث إنه كان في حاجة إلى معرفتهم اللغوية وخبرتهم الثقافية من خلفية التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط.وجنّد البرنامج مسلمين، لغتهم الأم العربية أو الفارسية أو الباشتوية وغيرها من اللغات، من أجل الاستفادة من معرفتهم في الترجمة الفورية والتحريرية، ومع ذلك فلا يتجاوز عدد المسلمين في الجيش الأمريكي، الذين يعترفون علنية بانتمائهم الديني، 5896 شخصًا من أصل 2،2 مليون جندي في الخدمة وفي الاحتياط بالمجموع.وأجرت مجلة "دويتش فيله" الألمانية، في 2016، حوارًا مطولًا مع منصور حسن، مشيرةً إلى أنه ينحدر من أصول باكستانية، وقد أفنى ثماني سنوات من عمره في خدمة البحرية الأمريكية، وقِدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السادسة من العمر.ويعتبر حسن نفسه مسلمًا معتدلًا ملتزمًا بأداء الفرائض الإسلامية، وكان السبب الرئيسي لانضمامه إلى صفوف البحرية الأمريكية هو رغبته في تعلم "الاعتماد على النفس والتأكيد على استقلاليته"، ولكن أيضًا بسبب شعور واجب الخدمة تجاه الوطن الذي احتضنه ورعاه.