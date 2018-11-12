برلمانية تطالب بخفض أسعار السيارات بعد إلغاء الرسوم الجمركية عليها

قالت النائبة نادية هنري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن هناك تعاونا بشكل مستمر بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات الاتحاد الأوروبي ستصب في مصلحة الدولة المصرية.



وأكدت "هنري" في تصريح لـ"صدي البلد"، على ضرورة خفض أسعار السيارات حتى يظهر مردودها الإيجابي على المواطن، مشيرا إلى أن اقتناء المواطنين لسيارات الاتحاد الأوروبي الحديثة يصب فى مصلحة الدولة المصرية لقلة العوادم الناتجة عن الاستخدام وبالتالي قلة تلوث الهواء إضافة إلى إنها تسهيل عملية المرور بشكل كبير.



وتابعت النائبة "أطالب بخفض أسعار السيارات بعد إتمام هذه الاتفاقية،ومراقبة ومتابعة الأسواق من جانب الحكومة لشعور المواطن المصري حتي يشعر بها المواطن المصري".



كان قد عقد اجتماع برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وكولين سيكلونا، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبى، وأتاح الاجتماع للجانبين فرصة مراجعة التقدم فى تنفيذ أولويات المشاركة بينهما للفترة 2017 – 2020، وتطورات التعاون فى جميع المجالات منذ الدورة السابقة للجنة المشاركة عام 2016.