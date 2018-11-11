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أحمد موسى: لأول مرة في التاريخ يجمع الفائز بجائزة نوبل إنجازين مختلفين ..فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:14 م
رجل الاعمال محمد
رجل الاعمال محمد أبو العينين
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنَّ هناك عددًا من رؤساء الدول وشخصيات مؤثرة في العالم حصلوا على جائزة «نوبل المتوسط»، منهم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت، وبان كي مون، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن الراحل، الحسين بن طلال، وخوان كارلوس، ملك إسبانيا الأسبق. 

وأضاف "موسى"، أن رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، يُعد ثاني مصري يفوز بجائزة «نوبل المتوسط»، حيث حصل عليها الأديب الراحل نجيب محفوظ عام 2003.

وتابع الإعلامي، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، "لأول مرة منذ 25 وبالتحديد منذ تأسيس منظمة البحر المتوسط العالمية تمنح الجائزة لسببين وهما الدبلوماسية الدولية والتنمية"، لافتًا إلى أنه لأول مرة يجمع الفائز بالجائزة إنجازين مختلفين، موضحًا أن "أبو العينين" اقتحم الصحراء، ووفر العديد من فرص العمل للشباب.

وأشار إلى أن "أبو العينين" تسلَّم الجائزة خلال حفل كبير في متحف السلام، مقر المنظمة الإيطالية بمدينة نابولي، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المؤسسات المشاركة في الجائزة ولجنة تحكيم الجائزة وعدد من المسئولين في إيطاليا ونخبة من الشخصيات المرموقة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية والفكرة والثقافية وينقل الحفل على شاشة التليفزيون الإيطالي، ويغطيه عدد كبير من الإعلاميين.

وتُعد منظمة البحر المتوسط العالمية، واحدةً من أشهر وأعرق المؤسسات العالمية التي تهتم بتعزيز التعاون في شتى المجالات بين دول المتوسط، وتمنح جوائزها كل عام للمساهمين بقوة في التواصل وتعزيز التعاون بين دول المتوسط منذ عام 1996، وذلك في فئات مختلفة من بينها «الدبلوماسية الدولية، والاقتصاد، والثقافة، والفن، والعلوم .. وغيرها»؛ لمساهمة الفائزين الإيجابية في الحد من التوتر وكسر الحواجز الثقافية وتطوير القيم المشتركة في منطقة البحر المتوسط.

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