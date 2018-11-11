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طارق شوقي يدعو لمساءلة مروجي شائعة إلغاء مجانية التعليم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:11 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور طارق شوفي، وزير التربية والتعليم، إن رواج شائعة إلغاء مجانية التعليم بهذه الطريقة التي يتبعها البعض تعد أمرًا في غاية الخطورة والإزعاج للحكومة والأجهزة العاملة في الدولة.

وأوضح "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أنه يأمل في مساءلة من قام بترويج هذه الشائعة، لافتا إلى أن الحديث كان مغلقًا وليس للنشر داخل مجلس النواب.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه لم يصرح بإلغاء مجانية التعليم، قائلا إن هناك العديد من الأمور تؤثر سلبًا على العملية التعليمية في مصر دون أي داعٍ.
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