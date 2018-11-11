ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تطالب بعدم تداول فيديو المواطنة المعتدى عليها بالكويت على وسائل التواصل

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:53 م
صدى البلد
سعيد العربي
شددت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، على احترام السلطات الكويتية والقضاء الكويتي، مؤكدة في الوقت ذاته أن كرامة المواطن المصري بالخارج مصانة ولا يمكن التنازل عنها كما أنه لا يوجد ما يمسها.

وقالت الوزيرة، في تعليقها على واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية في دولة الكويت "فاطمة" والتي انتشر فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا تشرح فيه واقعة الاعتداء عليها، إنه لابد من الوثوق في السفارة المصرية، مؤكدة أنها تثق أيضا في السلطات الكويتية التي لا تفرق في الحق بين أي من المواطنين أو غير المواطنين.

ورفضت وزيرة الهجرة تضخيم الحادث قائلة: "لقد طلبت اليوم خلال لقائي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعدم تداول الفيديو حرصا على العلاقات الوثيقة بين البلدين التي لا يجب أن تتأثر بقضايا فردية ومصلحة فاطمة نفسها في قضية متداولة في النيابة".

وأهابت الوزيرة بالمواطنين المصريين في الخارج احترام قوانين البلدان التي يعملون فيها وعدم بث المشكلات وما يعكر الصفو على وسائل التواصل الاجتماعي واللجوء فورا إلى السفارات المصرية في حال تعرضهم لأي خرق للقانون أو اعتداء أو ماشابه.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتخفيض الجمارك ..فيديو

بيان شديد اللهجة من مصر والبحرين ضد قطر

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

أحمد موسى: إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فقط ..فيديو

شاهد .. محاولة اغتيال مطربة عالمية داخل منزلها بأمريكا

حبس سائق محمد رمضان سنة مع وقف التنفيذ في قضية قتل سوداني وتايلنديين

رد فعل ترامب على التصريحات النارية لـ ماكرون واتهامه له بالخيانة

إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية اعتبارًا من يناير 2019

ننشر المواصفات الجديدة لامتحان اللغة العربية لطلاب أولى ثانوي هذا العام

شاهد .. لحظة استقبال ترامب الرئيس الروسي بقوس النصر

الأرصاد تحذر الكويتيين من أمطار رعدية خلال ساعات

أمين مؤسسة مؤمنون بلا حدود يكشف تفاصيل مروعة عن اختطافه وتعذيبه.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

وزيرة الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ.. صور

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

فيديو

أحمد موسى: إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فقط ..فيديو
بنزيما يتقدم لريال مدريد على حساب سيلتا فيجو بهدف نظيف في الشوط الأول ..فيديو
شاهد .. صابر الرباعي يغني لـ مصر في مهرجان الموسيقى العربية
محمد أبو العينين: مصر أغلقت كل الأبواب أمام الهجرة غير الشرعية ..فيديو
رموز السياسة الإيطالية وشخصيات بارزة في حفل حصول أبوالعينين على جائزة نوبل المتوسطي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟