حريق في كازيون أوسيم وآخر بجوار مدرسة بشارع فيصل.. ومحاولات لإخمادهما

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة إخماد حريق بمحلات كازيون بمنطقة أوسيم وآخر بشارع فيصل بجوار محلات العدوي للموبيليا.



تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة اخطارا من شرطة النجدة بتلقيها بلاغين بنشوب حريقين بمنطقتي أوسيم وبولاق الدكرور، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء بقيادة اللواء هشام صادق مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة.



أشارت التحريات الاولية التي أجريت برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة الى ان حريق اوسيم نشب بمحلات كازيون وتجري قوات الدفاع المدني محاولاتها لاخماده ولم يتحدد سببه او ما اسفر عنه حتي الان، وفرضت قوات الامن بقيادة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة كردونا امنيا بمحيط الحريق لابعاد الاهالي وتوفير المساحة لسيارات الاطفاء لمحاصرة النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة.



وفي بولاق الدكرور أسفرت التحريات الاولية بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد الشاذلي مفتش المباحث عن ارتفاع ألسنة اللهب بجوار محلات العدوي للموبيليا ومدرسة حكومية بشارع فيصل وتحاول قوات الحماية المدنية اخماد الحريق بينما انتشرت سيارات الاسعاف بالشارع.

