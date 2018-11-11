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تعليم

أعداد الناخبين بجامعة عين شمس: صفر في الهندسة و12 في الحقوق.. مستند

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
حصل "صدى البلد"، على البيان الرسمي لأعداد الطلاب الناخبين في انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة عين شمس، والمعتمد من الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب. 

وسجلت كلية الهندسة "صفر" في خانة عدد الطلاب الناخبين، وجاءت كلية الحقوق في المرتبة الثانية، حيث سجلت 12 ناخبًا على مدار يوم التصويت، وحضر الانتخابات بكلية التمريض 382 طالبًا، أما كلية الزراعة 1027 طالبًا.

وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جميع الجامعات اليوم، الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، إلى الساعة الثالثة عصرًا، ويجري انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ومن المقرر انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر، وفي اليوم التالي 15 نوفمبر يجري انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.

أعداد الناخبين بجامعة عين شمس: صفر في الهندسة و12 في الحقوق.. مستند
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