أبوالعينين أثناء تسلم جائزة نوبل المتوسط: اقتحمت الصحراء منذ 30 عاما لتعميرها.. والرئيس السيسي حمى العالم من الإرهاب.. سفير مصر بإيطاليا معلقا: رفع اسم مصر عاليا والجائزة تكريم لكل المصريين

أبوالعينين أثناء تسلم جائزة "نوبل المتوسط" بحضور ممثلي 43 دولة:

قررت اقتحام وتعمير صحراء مصر منذ 30 عاما وأنشأت أول مصنع

مصر الحديثة منفتحة على العالم وتنادي الجميع للسلام وتفتح ذراعيها للاستثمار

الرئيس السيسي حمى العالم من خطر الإرهاب عقب القضاء على الإرهابيين في سيناء

فخور بتسلم جائزة حصل عليها نجيب محفوظ.. رفع اسم مصر بالمحافل الدولية أسمي أمنيات كل مصري





السفير المصرى هشام بدر:

أبو العينين رفع اسم مصر عاليا.. والجائزة تكريم لكل المصريين ويساهم في تدعيم العلاقات مع دول المتوسط





المنظمة: 3 أسباب وراء اختيار أبوالعينين:

دوره على مدار ٣٠ سنة فى التقريب بين شمال وجنوب المتوسط

اختيار أبوالعينين أحد الأشخاص البارزة في العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

المنظمة تقرر تخصيص قاعة للتراث المصري استجابة لأبوالعينين

المنظمة الدولية تعرض فيديو لإنجازات أبوالعينين على مدار 30 عاما وسط تصفيق الحضور

أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا

رجل الأعمال يسجل كلمة في سجل كبار الفائزين بالجائزة مثل نجيب محفوظ وأوباما وبان كي مون





حصل رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على جائزة "نوبل المتوسط" للاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، من منظمة البحر المتوسط، في حفل بهيج حضره ممثلين من 42 دولة حول العالم، وهو ما يعتبر انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية.





شهد الحفل شخصيات إيطالية ودبلوماسية بارزة، كما حضره السفير هشام بدر سفير مصر بروما، والسفيرة بية عبدالباقى قنصل عام تونس بروما، والدكتور عبدالحق عزوزي الأمين العام لمنظمة البحر المتوسط، وسلمه الجائزة ميشيل كاباسو رئيس المنظمة، وكان بين الحضور أيضا، طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب.





قال "أبوالعينين"، خلال كلمته، إن رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية اسمى أمنيات كل مصرى، واليوم يتحقق لي ذلك بحصوله على هذه الجائزة.. وأضاف: "أشعر بالفخر الشديد ليس فقط بسبب الجائزة لكن بسبب أن البلدين تمتلكين حضارة تمتد لسبعة آلاف سنة وبينهما الآن تعاون من أجل تقدمهما".





وأكمل "أبوالعينين": "إ ن هناك إسهامات عديدة لتوطيد العلاقات بين دول المتوسط فأصبح لدينا لجنة برلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، كما أننا قدمنا كثيرا من الأفكار للبنوك لتمويل المشروعات في بلدان البحر المتوسط.





وقال إن مصر تنادي الجميع للاستثمار فيها، لأن مصر الحديثة تنفتح على العالم، والمصريون شعب قدم السلام لكل العالم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من التعاون والاتفاق بين مصر والاتحاد الأفريقي، وبموجب هذا الاتفاق تكون كل البضائع المصدرة لمصر معفاة من الضرائب، وهذا سوق كبير لمصر وللشرق الأوسط، بل لبلدان أفريقيا، فالسيارات التي يفرض عليها ضرائب كبيرة -تصل أحيانا لمائة بالمئة- سيتم إعفاؤها بشكل كامل من الضرائب بحلول الأول من يناير المقبل، لذا منتجات السيارات الأوروبية سيتم تصديرها لمصر دون أي ضرائب، وهذه فرصة عظيمة لصناعة السيارات، وتفتح الباب للسياحة والصناعة والزراعة والتعليم والرعاية الصحية ، والخدمات الأخرى .





وأشار أبوالعينين، إلى أنه منذ 30 عاما قرر اقتحام الصحراء لتعميرها وإنشاء مصنع، وهذا الأمر سبب حيرة ودهشة لدى كثيرين نظرا لما يحتاجه هذا المصنع، من تكنولوجيا ومهارات وبنية تحتية وعمال وفنيين، لكنه أصر على الموقع.





وتابع أن مصر اليوم تنادي الجميع، فمصر اليوم منفتحة على العالم، والمصريون شعب الذي قدم ا لسلام لكل الناس في كل أنحاء العالم، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل عظيم، قضى على الإرهاب في سيناء من خلال القوات المسلحة العظيمة، وعلى كل شخص أن يقدر له ما حققه، فالإنجاز الذي حققه حمى به العالم بأثره من خطر الإرهاب، فالإرهابيون أدركوا الآن أنهم لن يستطيعوا أن يهزموا بلدا، وهذه رسالة لكل من تسول له نفسه أن يفكر في إسقاط دولة أو تقسيمها.





وأكد أبوالعينين، أنه يشعر بفخر كبير اليوم، خاصة بحضور أشخاص حريصين على العلاقات الجيدة بين مصر وإيطاليا، ويثمنون العلاقات بين الشمال والجنوب.





وأضاف أبو العينين، أن السيد كاباسو أسهم بشكل كبير في التخطيط لهذا العمل، وأبهر الجميع بخطواته المذهلة، ويرسل اليوم رسالة للعالم بأثره عن أهمية العلاقة بين مصر وإيطاليا، ورسالته يجب أن يسمعها ويفهمها الجميع.





وأوضح أبوالعينين أنه سعيد بالتواصل بين المسؤولين في مصر وإيطاليا، وفخور بكونه جزءا من هذا العمل، مشددا على أنه يريد لهذه العلاقة أن تستمر وتنمو، ويجب أن يكون لنا رؤية للمستقبل، مشيرا إلى أنه بفضل السيد كاباسو والعمل في هذا المكان أصبح لدينا لجنة برلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، كما توجد جامعات نتيجة اقتراحاتنا وأنشئت واحدة منها في المغرب الشقيق، وأخرى في سلوفينيا، كما أنه تم تقديم كثير من الأفكار للبنوك لتمول المشروعات في بلدان البحر الأبيض المتوسط، أسهمت في إقامة مشروعات، من خلال المناقشات في البرلمان.





وتابع أبو العينين: «كنت رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية ، لمدة 8 أعوام، بعد أن كنت رئيسا للجنة البرلمانية لدول البحر المتوسط لمدة عامين، وأنا سعيد بالإنجازات الكثيرة التي حققتها، والتي تظهر في الفيلم الذي يعطيكم صورة عما كان يحدث، كما أريد أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من حضر لمشاركتنا الاحتفال اليوم، فهذا شرف كبير ومصدر لسعادة غامرة».





وأكد أبو العينين أنه على مدى عامين، خلال 2011 و2012 ، والنصف الأول من 2013، كنا نعيش كابوسا، لكن مصر تخطت ذلك، ولن نعاني مجددا، فكنا نعاني من أعمال إرهابية، في ظل وجود أشخاص تريد تدمير مصر، وكانت هناك خطة شاملة لإسقاط العديد من بلدان الشرق الأوسط، لكن الإرادة المصرية أبت، وقالت نحن المصريين نملك التاريخ والحضارة ولن نسمح أبدا بأن يحدث ذلك، وحدثت ثورة الثلاثين من يونيو، وأدرك الجميع قيمة الإرادة المصرية، والثورة كانت تاريخية ، بعدها بدأت مصر في تشكيل رؤيتها، فلدينا الرؤية الطموحة لـ2030 ، وخطة عظيمة مقسمة لأعوام.





وأوضح أبو العينين أننا حققنا أهداف الخطة في مدة أقصر ، فخلال الأربعة الأعوام الماضية، تم إنشاء ٨ آلاف كيلو متر من الطرق ، وإنشاء ٢٠ مدينة جديدة في كل بقاع مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة ، تبلغ مساحتها ضعف مساحة القاهرة الحالية ، وإذا تأملتم مساحة القاهرة ستجدونها كبيرة جدا، ومع ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ضعف هذه المساحة ، معتقدا أنه بحلول عام 2019 سيتم نقل كل الوزارات إليها ، والبرلمان وكل المؤسسات الحيوية، وهذا إنجاز عظيم تم تحقيقه خلال هذه الأعوام، ليس هذا فقط ولكن أيضا تم استصلاح مليون ونصف المليون فدان، وتم بناء مليون ومائتي ألف وحدة سكنية جديدة.





وأكد أبو العينين: "الرئيس السيسي نجح بشكل لا يصدق في محاصرة الإرهاب في سيناء، فكما تعرفون ما حدث في سيناء خلال عام 2011 و2012 المجرمون كانوا يِمررون الإرهاب من تورا بورا بأفغانستان إلى سيناء إلى هذا المكان المقدس، وحفروا خنادق وكهوف وأنفاقا لهم تحت الأرض، وكانوا يهربون الأسلحة والذخيرة عبر الأنفاق".





وأوضح: "مواجهة كل هذا كان صعبا جدا ولكننا نجحنا، وأريد أن أقول لكم إن نجاح القوات المسلحة المصرية، وخطة الرئيس السيسي حمت العالم كله من الإرهاب ، وما يحدث الآن هو أننا قمنا بمحاصرتهم في مساحة تبلغ أقل من ١ بالمائة من مساحة سيناء، وكل مصر الآن آمنة مستقرة، متابعا: أنا أؤمن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل عظيم، وعلى كل شخص أن يقدر له ما حققه فالإنجاز الذي حققه حمي به العالم بأثره من خطر الإرهاب ".





وفي كلمته، وصف السفير هشام بدر سفير مصر بروما تكريم أبو العينين بأنه تكريم لمصر وتدعيم للعلاقات بين مصر وكل دول المتوسط وقدم الشكر إلى محمد أبوالعينين لمجهوداته التى تكللت برفع اسم مصر عاليا فى أحد أبرز المحافل الدولية.





بدأت مراسم تسليم الجائزة التي يطلق عليها نوبل المتوسط فى مدينة نابولى الإيطالية بالتوجه سيرا على الأقدام على ساحل مدينة بومبى التاريخية لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارية لشهداء المتوسط، لاسيما شهداء الهجرة غير الشرعية الذين راحوا ضحايا للبحث عن لقمة العيش.





وأكد " أبو العينين " أن هؤلاء الشهداء أبرياء يبحثون عن عمل هربا من ضغط الحياة، متابعا أنه يجب تحقيق التكامل بين ضفتى المتوسط لوأد هذه الظاهرة تماما.





ثم بدأت المرحلة الثانية من مراسم التسليم بجولة رسمية فى متحف المتوسط الذى يضم عدة قاعات لكل دولة من دول البحر الأبيض وبها تراثها وقطع مهداة من ملوك ورؤساء هذه الدول.. وقام ميشيل كاباسو رئيس منظمة البحر المتوسط العالمية بشرح محتويات كل قاعة وكيف تم الحصول على هذه القطع التاريخية.. واستجاب كاباسو لطلب "أبوالعينين" بتخصيص قاعة لمصر داخل مبنى المنظمة التاريخية لوضع نسخ مميزة من التراث المصرى، وأخرى مقلدة من الآثار المصرية بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية.





وفى المرحلة الثالثة لمراسم التسليم وقع محمد أبوالعينين فى دفتر الاستقبال التاريخى للمنظمة بتسجيل كلمة باللغة العربية أكد فيها أمانيه بتوسيع أفق التعاون بين دول المتوسط تحقيقا للاستقرار والنمو.





فيما بدأت المرحلة الرابعة من مراسم التسليم بالمنظمة وتحدث ممثلو المنظمة موضحين أسباب وحيثيات حصول أبوالعينين على الجائزة، فأكد الدكتور عبدالحق عزوزي الأمين العام لمنظمة البحر المتوسط أن هناك ٣ أسباب دعت لجنة التحكيم لاختيار محمد أبوالعينين لنيل هذه الجائزة وهى: دوره الحثيث على مدار ٣٠ سنة فى التقريب بين شمال وجنوب المتوسط واستشراف المستقبل وبحثه دوما فى كل الفعاليات المتوسطية عن القواسم المشتركة بين الدول.





وأشار عزوزي إلى أن هذه الجائزة حظى بنيلها العديد من الشخصيات العالمية التى ساهمت فى إنشاء لبنات وصل بين ضفتي المتوسط، وتعتبر الجائزة "نوبل المتوسط" من أعرق الجوائز العالمية ويحصل عليها الصفوة من أهل الثقافة والفكر والإنسانية، كما حصل على تلك الجائزة، ملوك ورؤساء دول وشخصيات مؤثرة فى العالم، أبرزهم "الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت، وبان كي مون الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وخوان كارلوس ملك إسبانيا الأسبق، والأديب الراحل نجيب محفوظ".





وأكد «ميشيل كاباسو» رئيس منظمة البحر المتوسط العالمية، أن مصر تحصل على هذه الجائزة، للمرة الثانية في تاريخها، كانت المرة الأولى عام 2003، عندما فاز بها الروائي العالمي نجيب محفوظ، بينما هذا العام فاز بها رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، محمد أبو العينين، وقال إن مصر تحصل على هذه الجائزة للمرة الثانية فى تاريخها، وكانت المرة الأولى عام 2003 عندما فاز بها الروائى العالمى نجيب محفوظ.





وأضاف كاباسو أن لجنة التحكيم التى تمثل 43 دولة حول المتوسط اختارت «أبو العينين» كأحد الشخصيات البارزة فى العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ويمتلك تاريخًا حافلا من العطاء، واستطاعت مجهوداته عبر سنوات التقريب بين شعوب المتوسط، إلى جانب جهوده الكبيرة فى مجال الدبلوماسية، ودفاعه القوى فى المحافل الدولية عن الحقوق الأساسية للإنسان والسلام والعيش المشترك وقبول الآخر ونبذ التعصب.



